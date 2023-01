Shopping Tacaruna realiza Saldão da Virada de 05 a 08 de janeiro

A- A+

O Shopping Tacaruna realizará o Saldão da Virada, de 05 a 08 de janeiro (quinta a domingo), com descontos de até 70% nas lojas participantes. Estarão à disposição do público, ofertas nos segmentos de calçados, moda feminina, masculina, praia, infantil, brinquedos, perfumaria, informática, eletroeletrônicos, cama, mesa & banho, decoração, entre outras.

A expectativa de vendas do Saldão da Virada é um aumento de 12% e 5% em fluxo de incremento em relação à liquidação realizada no ano passado. Nos dias da liquidação, o Shopping Tacaruna funcionará normalmente, das 9h às 22h, na sexta e no sábado, e das 12h às 21h, no domingo 8 de janeiro.

O Tacaruna Online, plataforma de vendas digital do Shopping Tacaruna, também participa do Saldão da Virada. As compras realizadas são entregues no endereço indicado pelo cliente, com frete grátis. É possível comprar e parcelar em mais de uma loja e receber os produtos de uma única vez.

A plataforma é responsiva e pode ser acessada de qualquer dispositivo conectado à internet (smartphones, tablets, notebooks e computadores desktop).

Maiores informações podem ser encontradas no site www.shoppingtacaruna.com.br.

