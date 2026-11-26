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Black Friday Shopping Tacaruna terá horário especial de funcionamento na Black Friday Lojas terão descontos de até 70% durante a Best Week Tacaruna, que segue até domingo (29), com funcionamento ampliado nesta sexta-feira (27)

Para ampliar as oportunidades de compras durante a Black Friday, o Shopping Tacaruna funcionará em horário especial nesta sexta-feira (27): das 9h às 23h. Algumas operações abrirão ainda mais cedo. As lojas Império, Magazine Luiza e Lojas Americanas funcionarão das 7h às 23h; Laser Eletro, Freitas, Milena Móveis, Le Biscuit, Centauro, O Boticário e Pague Menos, das 8h às 23h; e Carrefour, das 8h à meia-noite.

As ofertas da Black Friday fazem parte da campanha Best Week Tacaruna, que segue até domingo (29), com descontos de até 70% em diversos segmentos do varejo. A campanha reúne promoções em segmentos como moda, calçados, acessórios, beleza, perfumaria, eletrônicos, artigos para o lar e brinquedos, entre outros.

Para ajudar o público a descobrir as melhores oportunidades, as influenciadoras Aline Leão (@alineleaao), Maria Luísa Luna (@achadinhosdalu_) e Camila Valentim (@no.precinho) vão percorrer o shopping durante a semana em busca dos famosos “achadinhos”: produtos desejados pelos consumidores, encontrados a preços especiais. As dicas e ofertas selecionadas poderão ser acompanhadas tanto nos perfis das criadoras de conteúdo quanto no Instagram do Shopping Tacaruna (@shoppingtacaruna).

“A Black Friday é uma das datas mais importantes do calendário do varejo e já faz parte do planejamento de compras de muitos consumidores. Nossa expectativa é de um movimento bastante positivo, impulsionado pela variedade de ofertas e pela proximidade do Natal. É uma oportunidade para o público pesquisar preços, encontrar boas condições de compra e antecipar os presentes de fim de ano”, destaca a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda.

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