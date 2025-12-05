A- A+

final de ano Shoppings ampliam horário de funcionamento para atender alta nas compras de fim de ano; confira Fluxo de consumidores deve aumentar em 6% nesse período, segundo a Apesce

Com a chegada do mês de dezembro, os principais shoppings da Região Metropolitana do Recife preparam calendários de funcionamento diferentes, que visam contemplar a alta na busca por produtos durante os feriados de fim de ano.

Alguns shoppings, como o RioMar, o Recife, Plaza, Guararapes e o Tacaruna terão calendários semelhantes. A partir do dia 19 de dezembro, os horários em todos esses estabelecimentos passam a ser estendidos até as 23h - com exceção do dia 21, que fechará às 22h.

Na véspera de Natal (24), o funcionamento será reduzido para às 18h, horário que se repetirá na véspera de Ano Novo (31). Apenas o Shopping Guararapes apresenta horário diferente no dia 24, se estendendo até às 19h.

Já nos feriados de Natal (25) e de Confraternização Universal (1° de janeiro), todos os shoppings citados terão uma abertura facultativa apenas nas áreas de alimentação e lazer, entre 12h às 21h.

Em relação ao feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição (08), os shoppings Tacaruna, Guararapes, Recife e RioMar terão operações das 9h às 22h.

Sobre o funcionamento dos cinemas dos shoppings, aqueles que apresentam uma unidade do UCI Kinoplex continuarão com uma programação normal durante todo o mês de dezembro.

De acordo com a Associação Pernambucana de Shoppings Centers (Apesce), há uma cultura de presentear os entes queridos de maneira mais minuciosa nas festas de final de ano. Essa tendência faz os consumidores escolherem fazer suas compras presencialmente, o que justifica a ampliação do horário de funcionamento dos shoppings neste período.

“Em razão da expectativa para o Natal e do horário ampliado, o fluxo vai aumentar a cada dia que se aproxima o Natal e com o decorrer das confraternizações, devendo confirmar um aumento do fluxo de visitantes em pelo menos 6%”, esclarece a associação.

Ainda segundo a organização, o volume estimado de vendas neste fim de ano segue um crescimento de 7% a 8%, em relação a esse mesmo período em 2024.



