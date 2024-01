Shoppings da Região Metropolitana do Recife anunciam tradicional liquidação de janeiro

A- A+

Depois as festividades de fim de ano, inicia-se a tradicional liquidação de janeiro nos shoppings e centros comerciais, e na Região Metropolitano do Recife (RMR), diversos estabelecimentos já estão anunciando seus descontos para este período.

Entre os dias 4 e 7 de janeiro, o RioMar vai promover o Saldão de Ano Novo, com oportunidades de compras de produtos com até 70% de desconto. A campanha engloba diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios, beleza e perfumaria, casa e decoração, eletroeletrônicos, utilidades, serviços, entre outros.

Já em Jaboatão dos Guararapes, também entre os dis 4 e 7 de janeiro, o Shopping Guararapes vai promover a Etiqueta Roxa, a liquidação que oferece ofertas com até 50% de desconto em vários segmentos.

Segundo informações do mall, a expectativa é de um fluxo 5% maior de clientes, e que as vendas cresçam cerca de 8% no período, consolidando a ação como uma oportunidade ímpar para fazer boas compras. O mall mantém seu funcionamento normal no período, abrindo das 9h às 22h da quinta ao sábado e das 12h às 21h no domingo.

Veja também

COMUNICADO MP nº 1.202 causa impacto negativo à economia e compromete a segurança jurídica, diz Fiepe