Shoppings da Região Metropolitana do Recife oferecem serviços gratuitos, exposição e premiações

A- A+

Os shoppings da Região Metropolitana do Recife reservaram uma agenda para homenagear as mulheres ao longo da semana, especialmente na quarta-feira (8), com oferta de serviços gratuitos, exposição de fotografias e premiação de mulheres em destaque. O Patteo, em Olinda, tem um leque de ofertas que englobam gratuidade em serviços de beleza e bem-estar, além de descontos e orientações sobre a violência contra a mulher. O espaço vai oferecer serviços gratuitos em parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE e SINDNORTE.



Das 9h às 12h, no piso L1, serão oferecidos serviços de corte de cabelo feminino, assessoria jurídica para mulheres e massagem relaxante. Das 13h às 18h, haverá novamente corte de cabelo e assessoria jurídica. E das 18h às 21h, serão realizadas aferições de pressão e testes de glicemia.



Durante a ação, das 9h às 21h, também estará sendo realizada a emissão de credenciais que dão acesso a diversos serviços com desconto na rede do Sesc, como hospedagens, excursões, restaurantes, entre outros. Podem emitir a credencial trabalhadores do comércio, mediante apresentação da carteira de trabalho física ou digital e dados pessoais. Todos os atendimentos do SENAC e SESC serão realizados mediante ordem de chegada e de acordo com a disponibilidade dos serviços.



No mesmo espaço, haverá ainda uma ação da Delegacia da Mulher de Olinda, das 13h às 17h, com orientações sobre violência contra a mulher, esclarecimento de dúvidas sobre os serviços prestados na delegacia e entrega de panfletos informativos com os canais oficiais para denúncia e apoio às vítimas.



E além dos serviços gratuitos, o Shopping Patteo Olinda preparou outra surpresa para o público feminino. Entre os dias 6 e 10 de março, a playlist da rádio indoor do centro de compras estará tocando apenas músicas cantadas por mulheres.

Shopping Recife presta homenagem pelas lentes de cinco fotógrafas pernambucanas Shopping Recife presta homenagem pelas lentes de cinco fotógrafas pernambucanas



Shopping Recife

Recife é uma cidade que pede artigo feminino para falar sobre o que de mais bela tem em si: suas ruas, pontes, praias, pessoas, águas, diversidade, cultura e história. Nessa sintonia, no Mês da Mulher, o Shopping Recife presta homenagem com olhar detalhista e cheio de beleza para a cidade, pelas lentes de cinco fotógrafas pernambucanas: Andrea Rego Barros, Alcione Ferreira, Ana Leal, Hélia Scheppa e Priscila Buhr.



A mostra coletiva é uma grande homenagem feita por elas e para elas, dando destaque a um dos seus múltiplos papéis na sociedade. O lançamento será no dia 08/03 e o espaço expositivo ficará próximo ao restaurante The Black Angus, ficando em cartaz até o final de março, mês dedicado ao Dia da Mulher e ao aniversário do Recife.



Shopping Tacaruna



Após um hiato de dois anos por conta da pandemia, a cerimônia de entrega do Prêmio Tacaruna Mulher volta a ser realizada, no rooftop do Shopping Tacaruna, na noite desta terça-feira (07 de março). A premiação seleciona e reconhece histórias inspiradoras de mulheres da sociedade pernambucana em nove categorias profissionais. O público pode conferir uma exposição com foto e biografia de cada homenageada, que está em cartaz no Espaço Cultural do mall, até o dia 12 de março. A mestre de cerimônias será a jornalista Sabrina Rocha, agraciada com o prêmio, na categoria Comunicação, em 2021.

Veja também

Economia Fundo garantidor de R$ 10 bi cobrirá renegociações do Desenrola