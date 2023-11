Shoppings de Pernambuco recebem doações de alimentos para ação solidária de fim de ano 

A- A+

Natal é época de doação e solidariedade. Nesse período, diversas pessoas procuram formas de ajudar o próximo a ter um fim de ano um pouco mais digno. Para pernambucanos, a ida ao shopping para compras pode ser aproveitada também para fazer doações de alimentos.

Todos os shoppings da Região Metropolitana do Recife (RioMar, Recife, Tacaruna, Boa Vista, Plaza, Guararapes, Patteo Olinda, Camará, Paulista North Way, Igarassu e Costa Dourada) e mais os shoppings Difusora e Polo, de Caruaru, e o Serra Talhada, no Sertão do Estado receberão doações a partir desta quinta-feira (16).

Para cada doação recebida, os centros de compras vão fazer uma doação de igual valor ou quantidade. E em vários shoppings, o cliente que levar alimentos poderá encontrar desconto em alguma atração natalina, como um ingresso social.

Clientes, lojistas e empresas interessadas podem entregar itens não perecíveis ou fazer a doação em dinheiro para uma conta da campanha, usando o código Pix [email protected] tendo o valor revertido para a compra de mais alimentos.

Os donativos serão entregues em comunidades e instituições de vários municípios do Estado. O mapeamento das entregas é feito pelo Transforma Brasil, parceira da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce). A entrega em instituições e comunidades será feita logo após o Natal.

“Esta é uma ajuda a quem mais precisa e queremos motivar clientes e parceiros para contribuir. Os shoppings doam uma parte e envolvem toda a sociedade. Esperamos um resultado ainda melhor do que nos anos anteriores para beneficiar uma grande quantidade de famílias”, comentou José Luiz Muniz, presidente da Apesce.

Cada shopping tem pelo menos um ponto de arrecadação e para receber a doação de quantidades maiores de alimentos, os shoppings reservaram espaço para armazenamento.

