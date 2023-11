Shoppings de Pernambuco anunciam ofertas e horários especiais para a Black Friday

A- A+

À medida que a Black Friday se aproxima, os centros comerciais da Região Metropolitana do Recife (RMR) revelam suas ofertas e condições especiais para a aguardada temporada de promoções no varejo brasileiro.

Este ano, o Shopping Tacaruna iniciou a campanha intitulada Best Week no dia 20 de novembro, com ofertas que podem chegar até 70% de desconto. As ofertas especiais também se estendem para as lojas do Tacaruna Online, e as compras realizadas são entregues no endereço indicado pelo cliente com frete grátis. A campanha segue até o dia 26 de novembro.

Em relação ao horário das operações do estabelecimento, na sexta-feira da Black Friday (24 de novembro), o espaço irá funcionar das 9h às 23h, com exceção do Carrefour, Lojas Americanas e C&A, que terão horário especial. O Carrefour, das 6h às 23h, as Americanas, das 6h a 0h, e a C&A, das 8h às 23h.

Já no Shopping Patteo Olinda, serão oferecidos descontos de até 80% em eletrônicos, roupas, calçados, acessórios, perfumaria, brinquedos, utilidades para o lar, entre outros produtos nas lojas participantes. A expectativa da superintendência é que haja um aumento de 15% no fluxo e 15% nas vendas.

Para maior comodidade dos clientes, no dia da Black Friday o centro de compras estará com diversas lojas funcionando de forma facultativa das 6h às 23h. Todas as operações estarão abertas das 09h até às 22h.

Em Jaboatão dos Guararapes, desde 18 de novembro as ofertas e promoções começaram a aparecer. O evento de descontos do Shopping Guararapes inicou com o “Esquenta Guara Friday”, que se estenderá até o dia 23, oferecendo vantagens tanto nas lojas físicas quanto na plataforma online do centro comercial.

Uma das vantagens oferecidas é a promoção exclusiva "compre-ganhe" do Guararapes Online. Ao realizar compras a partir de R$150, o cliente receberá como brinde 1 ingresso para a pista de patinação no gelo, montada na Praça de Eventos.

Destacando-se nos dias 24 a 26 de novembro, o evento "Guara Friday" oferece vantagens especiais para compras online durante esse período, incluindo frete grátis em todas as compras. Na sexta-feira, dia tão aguardado da Black Friday, o Shopping estenderá seu horário de funcionamento, operando das 8h às 23h.

Enquanto isso, no Shopping RioMar Recife, a temporada de compras com preços promocionais já está aberta com o Esquenta Happy Friday, que oferece descontos de até 70% em diversos segmentos. Na próxima sexta-feira (24), o empreendimento vai funcionar com horário especial na Happy Friday RioMar. As âncoras e megalojas abrirão das 6h às 23h; lojas satélites e quiosques (incluindo operações de alimentação dos pisos Térreo, L1 e L2), das 8h às 23h; e Praça de Alimentação (lojas e quiosques) e Boulevard de restaurantes (Piso L3), das 10h às 23h.

Os descontos serão concedidos em diversos segmentos, como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de gastronomia e serviços. A campanha acontecerá no período de 24 a 26 de novembro.

Veja também

BRASIL Fazenda reduz previsão oficial de crescimento do PIB para 3%