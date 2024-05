Shoppings fazem ações para incentivar vendas no Dia das Mães

A- A+

Segunda data comercial mais importante do País, o Dia das Mães tem expectativa de crescimento de vendas para este ano em comparação com 2023. De acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), a expectativa é de aumento de 4,8% em relação ao ano passado. Para estimular ainda mais as vendas, os centros comerciais preparam ações especiais para a data.

Entre os dias 03 a 12 de maio, o Shopping Guararapes lançou uma campanha promocional no formato comprou-ganhou que presenteia com uma joia da Prata Rara para compras acima de R$ 350. Os clientes terão a oportunidade de trocar suas notas fiscais, cujos valores superem R$ 350, por um par de brincos em prata com pedra de zircônia da marca Prata Rara (limitado a 1 joia por CPF). O presente do mall para as mães estará disponível para retirada no corredor do Carrefour, sujeito à disponibilidade em estoque.

O superintendente Phyllype Pires do centro de compras estima um aumento no fluxo de 5% no fluxo de clientes e 12% nas vendas deste ano em comparação com o ano passado.

Já o Shopping Recife iniciou a campanha em parceria com a marca Brizza da Arezzo. Os clientes poderão garantir uma mini bag disponível em três cores: pink, bordô e preta. Para participar, bastar o cliente juntar R$ 450 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas do mall (cumulativas a partir de R$20) e se cadastrar no WebApp (www.promocao.shoppingrecife.com.br). Após o sistema gerar o QRcode, bastar ir ao ponto de troca, localizado na Praça de Eventos, durante o horário de funcionamento do shopping.

O shopping Patteo Olinda também promove uma ação para estimular as vendas com a campanha "Mainha e Olinda, a essencia da alegria”. A ação é realizada em parceria com a L’Occitane Au Brésil onde a cada compra no valor de R$ 350,00 no Patteo Olinda durante o período da ação (11 de abril), os clientes poderão trocar as notas fiscais por um kit especial contendo uma loção iluminadora da linha Olinda e um sabonete institucional da marca L'Occitane.

Além da promoção, os clientes dos centros comerciais podem ter a oportunidade de conferir apresentações musicais. O Shopping Guararapes promove apresentações musicais de escolas de Jaboatão do Guararapes, que escolheram o mall para a exibição de suas homenagens às mães. As apresentações musicais ocorrerão até o dia 11 de maio, na Praça de Alimentação, das 10h às 12h e das 15h às 17h.

Já o shopping RioMar Recife promove uma agenda de shows gratuitos na Praça de Alimentação. No último dia 5 de maio, a cantora pernambucana Sheyla Costa fez uma apresentação com clássicos de Elis Regina. Já no dia 8 de maio é a vez do cantor Adilson Ramos. No dia seguinte, Fafá de Belém fará um show de piano e voz inédito em dueto com a sua filha Mariana Belém no dia 9 de maio, às 19h, no Teatro RioMar.

O Shopping Tacaruna também promoveu no último domingo (5) um show com o cantor Adilson Ramos.

