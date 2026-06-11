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Comércio Shppings da RMR e Interior promovem ações para aquecer vendas para o Dia dos Namorados No ano passado, os shopping centers brasileiros registraram alta de 5,6% no faturamento durante a semana comemorativa

Celebrado nesta sexta-feira, no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados impulsiona o comércio e o setor de serviços. Segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, a data deve movimentar cerca de R$ 26,4 bilhões no país, com aproximadamente 100,1 milhões de consumidores planejando compras, dos quais 61% pretendem presentear alguém.

De olho na movimentação de consumidores, shoppings da Região Metropolitana do Recife e do Interior promovem ações para quem quer garantir um presente especial para o seu amado. Muitos aproveitam o interesse especial no período junino para agregar os dois públicos.

No ano passado, os shopping centers brasileiros registraram alta de 5,6% no faturamento e ticket médio maior em comparação ao ano anterior (de 8,1% no ticket médio, que atingiu R$ 226,39). Segundo levantamento da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), o setor movimentou R$ 4,43 bilhões durante a semana do Dia dos Namorados.

São João dos namorados

É o caso do Shopping Guararapes prepara uma programação especial para o Dia dos Namorados. A atração central da noite será o show da cantora Silvana Salazar, que comanda o Arraial dos Namorados na Praça de Eventos do shopping a partir das 18h, com entrada gratuita.

O mall também prepara uma ação com o "Correio Elegante Digital", ação inédita que permite ao público enviar mensagens de amor que serão exibidas nos painéis digitais espalhados pelo Shopping e na Praça de Alimentação. O agendamento é feito por dia — o interessado escolhe a data em que deseja ver sua declaração no ar e escreve um texto para a pessoa amada. A ação segue até o dia 12.

Já na data comemorativa, entre 18h e 21h, outros momentos especiais aguardam os casais: cabine de para eternizar a lembrança; entrega de rosas por "Cupido" na praça de alimentação; e músicas românticas na rádio mall durante todo o dia.



Para o superintendente do Shopping Guararapes, Phyllype Pires, a expectativa é positiva. "A projeção é de crescimento de 8% nas vendas e 5% no fluxo de clientes em comparação a 2025, o que reforça a relevância desse período para o desempenho do nosso shopping", afirma.

Ensaio

Já o Plaza Shopping promove uma ação especial até o dia 15 de junho com registro de casais pelas lentes da fotógrafa profissional Manuela Arruda. A iniciativa, que está sediada em loja temporária no piso L2, terá dois cenários para quem deseja eternizar alguns momentos, incluindo vestuário exclusivo criado pela expert com 16 anos de carreira nesse segmento.

Interessados deverão agendar previamente a sessão de fotos, com pacotes a partir de R$499, contemplando dez registros disponibilizados no formato digital – em um período de até sete dias úteis.

“Além de registrar o amor entre namorados, queremos propor fotos em família como forma de enaltecer laços entre gerações. Outro detalhe interessante é que também vamos contemplar ensaios individuais para quem busca aumentar a autoestima e o amor-próprio”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Promoção

Na Zona da Mata Norte, o Shopping Carpina realiza a campanha promocional "Nosso Amor em Campo" para aquecer as vendas entre os dias 10 e 12 de junho. Durante o período da campanha, os clientes poderão acumular notas fiscais e, ao atingir o valor de R$ 220 em compras, poderão trocar por um kit especial composto por almofada personalizada, balde de pipoca e copos temáticos, pensado especialmente para que os clientes possam curtir os jogos da Seleção Brasileira em clima de Copa.

Será permitida apenas uma troca por CPF. O stand de trocas da campanha funcionará próximo a entrada do shopping das 12h às 20h durante os dias da ação.

Em comemoração ao Dia dos Namorados, o shopping promove um show especial com o cantor Stevenys, na Praça de Alimentação, na sexta (12). O show acontecerá às 18h30, com um repertório romântico preparado especialmente para celebrar a data. O espaço receberá uma decoração temática.

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