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Serviços Digitai Sicredi apresenta instabilidade e usuários relatam dificuldades de acesso aos serviços digitais Usuários relataram dificuldades para acessar aplicativo, internet banking e realizar pagamentos; cooperativa afirma que trabalha para normalizar os sistemas.

Clientes do Sicredi enfrentaram dificuldades para acessar os canais digitais da cooperativa nesta segunda-feira (18). Relatos publicados nas redes sociais e no DownDetector, plataforma que monitora falhas em serviços online, apontaram instabilidade tanto no aplicativo quanto no internet banking da instituição.

Segundo os registros na plataforma, as reclamações começaram a crescer no início da tarde e atingiram o pico por volta das 15h. Entre os principais problemas apontados pelos usuários estavam falhas no acesso ao aplicativo móvel, indisponibilidade do site e dificuldades para realizar login nos serviços digitais.

Além das reclamações relacionadas ao acesso, clientes também relataram problemas para concluir operações financeiras, incluindo pagamentos no débito e transações bancárias pelo aplicativo.

Em nota, o Sicredi informou que identificou uma instabilidade em seu sistema de rede interna, o que afetou temporariamente o funcionamento dos canais digitais da cooperativa. A instituição afirmou que as equipes técnicas trabalham para normalizar os serviços o mais rápido possível.

“O Sicredi identificou uma instabilidade em seu sistema de rede interna, que impactou temporariamente o acesso aos canais digitais via aplicativo e site. As equipes responsáveis já atuam para restabelecer os serviços”, informou a cooperativa.

Até a publicação desta matéria, o Sicredi ainda não havia informado uma previsão oficial para a normalização completa dos sistemas e canais digitais.

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