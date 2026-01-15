A- A+

Balanço anual Sicredi em Pernambuco cresce 17% e soma R$ 2,2 bilhões em ativos Balanço divulgado pela instituição destaca que o Ano Internacional das Cooperativas, definido pela ONU, coincidiu com avanço do cooperativismo de crédito no estado

O ano de 2025, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional das Cooperativas, marcou também um ciclo de crescimento da cooperativa de crédito Sicredi em Pernambuco. No estado, o volume de ativos alcançou R$ 2,26 bilhões, frente aos R$ 1,92 bilhões registrados em 2024, um avanço de 17,3% em termos nominais.

O desempenho local acompanha a trajetória nacional do cooperativismo de crédito, que vem ampliando sua participação no Sistema Financeiro Nacional acima da média das instituições financeiras. Em Pernambuco, o crescimento dos ativos reflete a expansão da base de associados e o aumento da utilização dos produtos e serviços oferecidos pela cooperativa.

“No cooperativismo de crédito, o crescimento é compartilhado: quanto mais os associados utilizam os serviços, mais a cooperativa se fortalece. Esse resultado retorna em benefícios para os próprios associados e impulsiona a economia local, gerando desenvolvimento para toda a comunidade”, explica Judson Garcia, Coordenador de Projetos de Desenvolvimento e Planejamento da Central Sicredi Nordeste.

O número de associados da Sicredi em Pernambuco chegou a 64.160 em 2025, um crescimento de 5,2% em comparação com o ano anterior. Na avaliação do especialista, esse avanço indica maior compreensão da população sobre o modelo cooperativista e seus diferenciais.

“O associado não é considerado um cliente, é o dono do negócio. Ele participa das decisões, compartilha os resultados e contribui para o desenvolvimento local, fortalecendo um modelo que gera prosperidade coletiva”, afirma.





Os depósitos também apresentaram evolução relevante no período. O volume atingiu a cifra de R$ 1,65 bilhões em 2025, alta de 13%. O crescimento está ligado à confiança dos associados na instituição e ao fortalecimento do relacionamento de longo prazo, característica central do cooperativismo de crédito.

No crédito, a Sicredi em Pernambuco cresceu 4%, injetando R$ 957 milhões na economia do estado no ano. De acordo com o Coordenador de Planejamento da Sicredi Nordeste, a ampliação da carteira acompanha a diversificação do público atendido.

“O cooperativismo tem presença relevante entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e produtores rurais, oferecendo acesso a soluções financeiras com proximidade e conhecimento da realidade individual”, pontua.



O reconhecimento da ONU reforça o papel das cooperativas como agentes de inclusão financeira e desenvolvimento sustentável. Para Judson Garcia, o cenário aponta para continuidade desse movimento.

“Há espaço para crescer, especialmente com o avanço das soluções digitais aliadas ao relacionamento próximo. Para 2026, a expectativa é de manter um ritmo consistente de expansão, com mais associados, maior participação na economia local e fortalecimento do modelo cooperativista”, conclui.

