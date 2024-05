Sicredi Expansão promove Semana de Educação Financeira

A- A+

A 11ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), organizada pela Sicredi Expansão, terá lugar de 13 a 19 deste mês. Com o tema "Proteção Financeira: Investir em Educação Financeira é Investir em sua Segurança", o evento será realizado simultaneamente em Alagoas, Pernambuco e Maranhão, oferecendo uma variedade de atividades para crianças e adultos.

Durante essa semana, a cooperativa realizará circuitos educativos para 2 mil crianças em escolas e organizações sociais, abrangendo 15 instituições em Pernambuco e 10 em Alagoas. Além disso, serão ministradas palestras de Educação Financeira para 300 jovens universitários em instituições como a César School, no Porto Digital do Recife, e o Centro Universitário Mario César Juca, em Maceió.

Em Balsas, no Maranhão, oficinas para crianças serão realizadas no estande da Sicredi Expansão durante a Agrobalsas, evento do agronegócio na cidade. Em todos os estados, as crianças terão acesso a uma série temática da Turma da Mônica, desenvolvida em parceria com a Maurício de Sousa Produções. O conteúdo aborda a origem do dinheiro, orçamento familiar e conceitos de compras à vista e a prazo, de forma lúdica, visando formar cidadãos conscientes sobre Educação Financeira.

Além das atividades educativas, a Sicredi Expansão lançará sua Consultoria Online e realizará palestras sobre Prevenção de Golpes e Fraudes, Investimento e Finanças Pessoais, exclusivas para associados da cooperativa. O presidente da Sicredi Expansão, Edvaldo Maia Lopes, destaca a importância de contribuir para o equilíbrio financeiro e melhor qualidade de vida dos associados.

A Semana Nacional de Educação Financeira é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) realizada anualmente desde 2014, com o objetivo de promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira. O Sicredi tem se destacado nesse contexto, liderando o número de iniciativas específicas e alcançando a maior parcela do público impactado, devido ao seu constante engajamento com o tema.

A Sicredi Expansão é uma instituição financeira cooperativa presente fisicamente em Alagoas, Pernambuco e Maranhão, comprometida com o crescimento de seus associados e o desenvolvimento das comunidades onde atua, oferecendo uma ampla gama de soluções financeiras e não financeiras.

