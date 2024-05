Sicredi Expansão promove Semana de Educação Financeira

A- A+

A Sicredi Expansão realiza a 11ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), a partir desta segunda (13) até o próximo dia 19. O evento acontece simultaneamente em Alagoas, Pernambuco e Maranhão. A programação diversificada é voltada para crianças e adultos.

Durante a semana, a cooperativa promove circuitos educativos para 2 mil crianças em escolas e organizações sociais, sendo 15 instituições em Pernambuco e 10 em Alagoas. Também ministra palestras de Educação Financeira para 300 jovens universitários, da Cesar School, do Porto Digital do Recife, e do Centro Universitário Mario César Jucá, em Maceió. Haverá ainda palestras sobre Prevenção de Golpes e Fraudes; Investimento e Finanças Pessoais, abertas ao público.

Em Balsas, no Maranhão, serão ministradas oficinas para crianças, no estande da Sicredi Expansão na Agrobalsas – grande evento do agronegócio que ocorre na cidade de Balsas. Nos três estados, a criançada terá acesso a uma séria temática da Turma da Mônica, desenvolvida em parceria com a Maurício de Sousa Produções.

O conteúdo explica a origem do dinheiro, trata sobre orçamento familiar e como funcionam compras à vista e a prazo. “É uma forma lúdica de formar cidadãos conscientes sobre Educação Financeira, preparados para gerir o próprio dinheiro e, desde já, participar e influenciar no orçamento de casa”, destaca a gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Expansão, Karina Lira, acrescentando que o sistema Sicredi adotou como tema desta ENEF: “Não é só dinheiro, é entender como cuidar”.

Reforçando sua presença digital, o Sicredi lança também uma plataforma de educação financeira para os associados, o Portal do Índice de Saúde Financeira (ISF), no qual é possível medir a saúde financeira e acessar diversos conteúdos educativos.

Para a população, são oferecidos cursos on-line no endereço sicredi.com.br/nacomunidade, com novos temas como “Descomplicando o dinheiro”, “Crescimento e equilíbrio financeiro” e “Investir é para todas as pessoas”. Outra iniciativa de destaque da Sicredi Expansão é o lançamento da Consultoria On-line Personalizada, com vagas limitadas e exclusivas para associados da cooperativa.

A Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) é uma ação do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) que acontece anualmente desde 2014, com a finalidade de promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira. O tema deste ano é “Proteção Financeira, Investir em Educação Financeira é Investir em sua Segurança".

Há alguns anos, o segmento cooperativista tem exercido grande protagonismo dentro da Semana ENEF, liderando o número de iniciativas específicas e campanhas em massa, sendo responsável também por grande parte do público impactado/alcançado. Nesse contexto, o Sicredi tem se destacado ano após ano, devido ao seu engajamento com o tema e por contribuir com a maior parcela desses números (geralmente realiza mais de 50% do total de ações).



A Sicredi Expansão é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das comunidades onde atua. Tem um modelo de gestão que valoriza a participação de seus sócios, que exercem o papel de donos do negócio. Está presente fisicamente em três estados do Nordeste (Alagoas, Pernambuco e Maranhão), disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

