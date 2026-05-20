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premiação Sicredi lança Prêmio Comunicação em Rede, voltado a trabalhos sobre cooperativismo de crédito Inscrições para jornalistas e criadores de conteúdo digital vão até o dia 30 de junho

A cooperativa de crédito Sicredi lançou, na manhã desta quarta-feira (20), no Recife, o Prêmio Sicredi Comunicação em Rede. O objetivo é contemplar trabalhos de jornalistas e criadores de conteúdo digital que abordam os impactos do cooperativismo de crédito.

As produções podem ser inscritas gratuitamente nos formatos texto, aúdio, audiovisual e multimídia e devem ter sido publicadas de 7 de outubro de 2025 a 30 de junho deste ano, nos âmbitos nacional, regional ou local. No total, serão 11 prêmios de R$ 20 mil, totalizando R$ 220 mil, e os candidatos podem se inscrever em até três categorias.

De acordo com a assessora de Desenvolvimento do Cooperativismo da Central Nordeste do Sicredi, Joana Macedo, o cooperativismo ainda é pouco divulgado no Brasil, e o prêmio traz a oportunidade de ampliar o alcance do tema.

“O cooperativismo já existe no mundo há 450 anos, mas ainda é desconhecido. Então, a gente precisa falar de cooperativismo para que as pessoas entendam o que é isso, que não é um banco, também não é uma ONG, mas cuida da comunidade. Nele, o lucro não é o principal objetivo, e sim fazer com que toda a comunidade prospere”, explica Joana.

Segundo a Sicredi, o cooperativismo de crédito é formado por associações que oferecem soluções financeiras de acordo com as necessidades dos associados. As cooperativas incentivam o desenvolvimento econômico e social, e utilizam ativos para financiar os próprios associados, mantendo os recursos nas comunidades onde eles foram gerados.

A gerente de Comunicação da Sicredi Recife, Monike Batista, também explicou a importância do prêmio.

"Para quem está concorrendo, além do prêmio, há a oportunidade de conhecer a prestação de serviço a fundo e, além disso, o conhecimento adquirido (pela apuração). Para a população, o prêmio permite conhecer uma outra face além dos grandes bancos e outras possibilidades de créditos e do sentido cooperativo voltado para crédito", reforça a gerente.

Critérios

Os critérios de avaliação dos trabalhos incluem etapas técnicas (avalia qualidade, apuração, fontes e linguagem), de impacto (julga a relevância social e o alcance) e de criatividade (classifica a originalidade e as narrativas escolhidas).

“Esse prêmio foi idealizado pensando no reconhecimento da imprensa brasileira, e veio para reconhecer o trabalho sério de muitos jornalistas que estão em campo, que estão nas ruas, cobrindo o cooperativismo de crédito brasileiro. O nosso grande objetivo é conhecer esse trabalho para levar a mais pessoas”, complementou Renata.

Os participantes podem encontrar no site da premiação algumas inspirações para a produção, como cases, histórias e dados para embasamento do trabalho.

As produções devem ser inscritos pelo site oficial da premiação até o dia 30 de junho, e passarão por uma curadoria inicial do júri. Em setembro, 30 produções serão selecionadas para passar pelo voto popular. A premiação final será em novembro.

Confira detalhes das categorias:

Categoria Jornalistas

Texto: reportagens, artigos, entrevistas ou análises publicadas em veículos impressos ou digitais

Áudio: matérias, reportagens ou séries publicadas em rádios ou emissoras na internet

Audiovisual: reportagens, documentários e séries publicadas em canais de TV (abertos ou fechados) ou na internet

Categoria comunicadores em rede (criadores de conteúdo digital)

Projetos multimídia desenvolvidos em plataformas on-line com, ao menos, cinco mil seguidores (blogs, redes sociais, streaming de vídeo, podcasts e outras mídias digitais)

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