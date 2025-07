Siemens diz que EUA suspenderam restrições de software de chips para a China

A- A+

A multinacional alemã Siemens recebeu um comunicado do governo dos Estados Unidos informando que Washington suspendeu as restrições de exportação de software de design de chips para a China.

Segundo comunicado da empresa, o fornecedor alemão restabeleceu o acesso total ao seu software e tecnologia para os clientes chineses.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu a exportação de peças e tecnologias essenciais de motores a jato dos EUA para a China em maio deste ano, segundo informou o New York Times. A medida tem impacto direto nos esforços da China para desenvolver uma indústria doméstica de fabricação de aviões.

De acordo com informações divulgadas pela Bloomberg na época, o Departamento de Comércio dos EUA teria instruído empresas de automação de design eletrônico — conhecidas como EDA — como Cadence, Synopsys e a própria Siemens a interromper o fornecimento de suas tecnologias para a China.

O Bureau of Industry and Security (BIS), braço do Departamento de Comércio dos EUA responsável pelo controle de exportações, teria enviado cartas às empresas comunicando a diretriz.

