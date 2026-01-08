Qui, 08 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta08/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ANÁLISE

Silveira: Brasil avaliará, no médio prazo, se Venezuela impactará mercado de petróleo

"A curto prazo, não há nenhum impacto, seguimos a vida do desenvolvimento nacional", disse o ministro

Reportar Erro
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira, 8, que o Brasil precisará avaliar no médio prazo como o eventual controle dos Estados Unidos sobre a produção de petróleo da Venezuela pode impactar o mercado brasileiro.

Ele foi questionado sobre a possibilidade de a Petrobras antecipar a produção, por exemplo, antevendo a reconfiguração nesse setor após a situação geopolítica.

"Neste primeiro momento, é uma questão geopolítica. A médio prazo, é claro que vai ter que ser avaliado com pragmatismo, com clareza. A curto prazo, não há nenhum impacto, seguimos a vida do desenvolvimento nacional", disse Silveira, em rápida interação com a imprensa durante evento no Planalto.

Leia também

• Três navios se dirigem aos Estados Unidos com petróleo venezuelano

• Chefe do jurídico da Petrobras é cotado para assumir o Ministério da Justiça

• Ibama pede à Petrobras detalhamento técnico sobre vazamento de fluido biodegradável

Há especulação sobre a possibilidade de o governo norte-americano controlar as vendas futuras de petróleo venezuelano e manter os rendimentos em contas nos EUA. O presidente dos EUA, Donald Trump, já disse que a Venezuela comprará apenas produtos feitos em território americano com o dinheiro recebido em acordo para petróleo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter