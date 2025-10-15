A- A+

ITAIPU Silveira defende fim dos gastos socioambientais de Itaipu a partir de janeiro de 2027 As tratativas são conduzidas pelo Itamaraty, no âmbito das negociações do chamado Anexo C, que trata da prestação de serviços e repartição de custos

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu nesta quarta-feira, 15, o fim dos gastos socioambientais da usina de Itaipu a partir de janeiro de 2027, visando reduzir o preço da energia elétrica. As tratativas são conduzidas pelo Itamaraty, no âmbito das negociações do chamado Anexo C, que trata da prestação de serviços e repartição de custos, por exemplo.

A negociação sobre este anexo está atrasada desde dezembro de 2023, quando expirou o prazo original do tratado. Ou seja, o novo acordo ainda não foi firmado entre Brasil e Paraguai.

Silveira mencionou que neste ano a diretoria brasileira da usina instituiu o portal da transparência, divulgando individualmente ações e investimentos socioambientais.

Ele participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

Ao falar sobre investimentos chineses no Brasil em data centers, Alexandre Silveira disse que o país poderá atrair também capital dos Estados Unidos.

