CONVITE

Silveira diz que convidou Lula para, em 2026, fazer visita à Margem Equatorial

Em 2026 já é esperada a licença ambiental para o Bloco FZA-M-59, da Petrobras

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira, 15, que convidou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para uma visita, no ano que vem, à região da Margem Equatorial. Em 2026 já é esperada a licença ambiental para o Bloco FZA-M-59, da Petrobras. "Estou extremamente otimista", declarou Silveira sobre a liberação.

Ele participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

Em sua fala, Silveira disse que houve uma trabalho criterioso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em relação a bloco na Margem Equatorial.

Outro tema tratado foi a usina nuclear Angra 3. Ele declarou que o empreendimento, parado, não pode ser o "símbolo da incompetência nacional" e precisa ser avançar.

O retorno das obras depende do aval do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

