A- A+

Minerais Silveira diz que vai discutir com governo Trump atração de capital para exploração de minerais Ministro vai se reunir com secretário de Energia do governo americano na semana que vem

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira que vai buscar convergências em reunião com o secretário de Energia do governo americano para trazer capital americano para a exploração de minerais críticos no Brasil.

Além dos minerais críticos e estratégicos, o ministro também deve discutir sobre investimentos em data centers.

"Voltamos a ter essa relação com os EUA, e vamos aproveitar essa oportunidade para discutir política de investimento em data center no Brasil, política elaborada pelo ministro Haddad, Alckmin e MME, nós vamos discutir como vamos criar um ambiente ainda mais propício para atrair mais investimentos. E vamos discutir minerais críticos, convergências entre o que temos de minerais, e o capital americano para explorar os minerais", disse Silveira.

O governo inaugurou nesta quinta o Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM). O órgão é presidido, e teve sua primeira reunião hoje, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A inauguração do novo órgão acontece em meio ao interesse do governo americano na exploração de minerais críticos e estratégicos no Brasil. Do outro lado, o governo do presidente Lula avalia que o interesse dos americanos no setor pode ser uma oportunidade de barganha nas negociações sobre a retirada das tarifas impostas sobre a compra de produtos brasileiros.

O ministro ainda disse que o governo vai criar outro conselho, especificamente focado em minerais críticos, para assessorar o presidente em políticas para o setor.

Segundo Silveira, a criação do CNPM abre uma janela de oportunidades para o governo brasileiro tenha “sinergia” com a gestão do presidente Donald Trump.

"Óbvio que abre novas oportunidades para o Brasil [criação do conselho], abre uma janela de oportunidade muito grande para que a gente possa ter uma grande sinergia com os EUA nessa área. Naturalmente é uma primeira conversa, então há de se ter uma visão clara do que vai convergir entre a visão do governo americano e brasileiro", disse o ministro.

Silveira vai se reunir na semana que vem, durante evento do G7 no Canadá, com o secretário de Energia americano Chris Wright.

Os chamados minerais críticos — como lítio, nióbio, cobre e terras raras — são insumos essenciais para a transição energética global e indústria de alta tecnologia. O tema tem se tornado um dos eixos centrais da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, e o Brasil é visto como um dos poucos países com potencial para ampliar a oferta desses recursos de forma sustentável.

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o Brasil é dono de cerca de 10% das reservas mundiais desses insumos. A produção efetiva no país, no entanto, não passa de 0,09% da oferta global.

Veja também