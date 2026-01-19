A- A+

ENERGIA Silveira encontra Grupo Sany na China para tratar de "oportunidades concretas" de cooperação O ministro foi recebido por Chen Jiayuan, membro do Conselho de Administração do Grupo Sany, e por Alex Xiao, presidente da Sany Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, realizou nesta segunda-feira, 19, uma visita ao Grupo Sany, na China, para tratar de "oportunidades concretas" de cooperação e do agendamento de reuniões institucionais de representantes da companhia com o presidente Lula e com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), também foi discutida a participação da multinacional chinesa em evento voltado à indústria de óleo, gás e mineração no Vale do Aço, em Minas Gerais, previsto para fevereiro.

Silveira foi recebido por Chen Jiayuan, membro do Conselho de Administração do Grupo Sany, e por Alex Xiao, presidente da Sany Brasil. O MME aponta que as "oportunidades concretas" de cooperação estariam em áreas como a instalação de uma nova unidade industrial no Brasil, voltada à produção, montagem e distribuição de equipamentos para os setores de construção pesada, mineração, óleo, gás, energia e armazenamento elétrico. Por enquanto, foram informadas apenas discussões em andamento.

"O projeto em análise prevê investimentos que podem transformar o Brasil em hub industrial e tecnológico da Sany para a América Latina, fortalecendo cadeias produtivas nacionais, promovendo transferência de tecnologia, capacitação de mão de obra e impacto direto na criação de empregos e aumento da renda", diz o ministério.

O Grupo Sany é reconhecido pelo foco nas áreas de máquinas pesadas, equipamentos para mineração, eletrificação de operações industriais, sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS), entre outras áreas. "As tecnologias estão alinhadas ao leilão de baterias programado pelo Governo do Brasil para os próximos meses, iniciativa que reforça a previsibilidade regulatória e a atratividade do ambiente de negócios no Brasil", acrescenta o MME.

Silveira segue em agenda oficial no exterior até domingo, 25. Depois das agendas em Riade, na Arábia Saudita, ele seguiu para Xangai, na China, onde também realizará visita institucional ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), ou Banco do Brics.

