Apagão Silveira exalta trabalho técnico do ONS, mas diz que PF continuará apurando causas do apagão Ministro de Minas e Energia diz que inquérito só será concluído quando a Polícia Federal entender que há elementos para encerrar investigação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira que o relatório elaborado pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), que apontou as causas do apagão de agosto, tem "credibilidade", por ser técnico, mas que a Polícia Federal continuará com o inquérito até o final.

- As ações da PF, como uma polícia republicana e independente, elas só são concluídas quando a autoridade policial que preside o inquérito acha que tem elementos suficientes para concluir o seu trabalho - disse Silveira.

O ministro afirmou que tomará todas as providências técnicas para evitar a repetição do problema.

- O relatório é técnico, a ONS é uma entidade de direito privado que é responsável pela operação do sistema nacional e, portanto, o relatório tem credibilidade, exatamente por seu um relatório técnico. Eu tenho absoluta convicção e essa é a determinação do Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico, que é presidido pelo ministro de Minas e Energia e funciona regularmente, para que apurada a causa do evento, todas as providências sejam tomadas para sanar qualquer oscilação que possa gerar qualquer instabilidade no sistema - afirmou.

Silveira participou da assinatura dos contratos do primeiro leilão de transmissão de energia do governo Lula.

Horário de verão

Sobre a volta do horário de verão, Silveira disse a medida só voltará a ser implantada se houver “evidências de necessidade” e que, por enquanto, não há sinais nesse sentido.

— O setor elétrico é extremamente sensível e ele depende também, não somente, do índice pluviométrico, por mais que a ciência nos dê norte de possibilidades e referências do quanto vai chover, é importante que nós o tempo todo nos mantenhamos precavidos sobre a afirmação de que vai ou não vai acontecer. O horário de verão só acontecerá, é evidente, se houver sinais e evidências de uma necessidade de segurança de suprimento do setor energético brasileiro

Ao ser perguntado se havia algum sinal se necessidade de adoção da medida, Silveira respondeu:

— Por enquanto, não tem sinais nenhum nesse sentido. Nós estamos com nossos reservatórios no melhor momento dos últimos 10 anos.

Por meio de nota, o Ministério de Minas e Energia já havia descartado no dia 22, por ora, a possibilidade de o governo voltar com o horário de verão, com base em avaliação de técnicos da pasta. Essa política de horário especial foi extinta em abril de 2019, no governo de Jair Bolsonaro.

