TENDÊNCIA Silveira fala em ambiente favorável para redução no preço dos combustíveis promete ''boas notícias'' Preço internacional do petróleo chegou ao menor patamar registrado nos últimos quatro anos

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira que enxerga um ambiente favorável para a redução no preço dos combustíveis no Brasil. Segundo ele, “boas notícias” sobre o assunto devem ser anunciadas nos próximos dias.

Silveira apontou a estabilidade na taxa de câmbio e queda no preço internacional do barril de petróleo como fatores que devem levar à redução do preço no Brasil.

— Tenho extrema convicção que teremos boas notícias na questão dos combustíveis nos próximos dias por questões objetivas, queda do Brent, estabilidade do dólar, então temos um ambiente muito favorável à redução do preço — disse Silveira em café com jornalistas nesta quarta ao ser questionado sobre possível redução no preço do diesel.

A declaração do ministro ocorre após a maior baixa registrada nos preços internacionais do petróleo nos últimos quatro anos. A instabilidade nos preços acontece em meio à escala na guerra tarifária entre Estados Unidos e China

Nesta quarta, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, foi perguntada se uma nova redução no valor do combustível poderia ocorrer nos próximos dias, e afirmou que leva em conta a cotação do petróleo e do dólar.

— A gente olha os preços de 15 em 15 dias. Toda hora estamos olhando. O preço do combustível faz parte do nosso dia a dia. Isso tem procedimento interno. E gosto de dizer que é uma prestação de contas. A gente não tem nenhum conselheiro que reclama disso. Temos o nosso monitoramento. Quando o petróleo e o câmbio sobem, a gente olha. Quando petróleo e dólar descem, a gente olha e vê como o produto está se comportando.

No último dia 31 de março, a estatal anunciou a redução dos preços do óleo diesel nas refinarias em R$ 0,17 por litro, uma queda de 4,6%. Mesmo assim, segundo dados da Abicom, que reúne os importadores, o preço da estatal, está 5% mais caro em relação ao mercado internacional nesta quarta-feira. A gasolina tem preço 4% superior. Hoje, o Brent sobe 1,2%, para US$ 65,88. O dólar cai 0,50%, cotado a R$ 5,86.

