Silveira: governo levará ao CNPE ainda neste ano proposta de 30% de etanol anidro na gasolina

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira, 17, que ainda em 2025 será levada ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a proposta de adoção do E30 - mistura de 30% de etanol anidro na gasolina.

O protocolo de testes para avaliar a viabilidade técnica do aumento da mistura foi aprovado no fim do ano passado.



Os testes foram conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) entre janeiro e fevereiro de 2025.



"Os testes confirmaram que o E30 é viável tecnicamente, é seguro para nossa frota de duas e quatro rodas", declarou o ministro. "E30 não prejudica o desempenho dos veículos, pelo contrário", disse.



Atualmente, o teor de mistura de etanol anidro à gasolina é de 27%. O CNPE já pode decidir, com a comprovação da viabilidade técnica.



O aumento da mistura de etanol anidro à gasolina para 30% busca ampliar "os benefícios ambientais e econômicos, como a redução das emissões de gases de efeito estufa e a diminuição da dependência de importações de gasolina", segundo o ministério de Minas e Energia (MME).

