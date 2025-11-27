A- A+

investimento Silvio Costa Filho anuncia mais de R$ 80 milhões de investimentos para aeroportos do estado Os terminais de Garanhuns, Serra Talhada e Araripina receberão o aporte para obras de ampliação e outras melhorias

Os aeroportos de Garanhuns, Serra Talhada e Araripina, no Agreste e Sertão pernambucanos, devem passar por um amplo processo de modernização nos próximos anos. Juntos, os três terminais receberão R$ 82,2 milhões em investimentos anunciados pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante evento em São Paulo, nesta quinta-feira (27), após a conclusão do leilão que transferiu a gestão das estruturas para a iniciativa privada.

O certame marca um passo importante para a expansão da infraestrutura aeroportuária das regiões mais afastadas da capital, com a expectativa de ampliar a integração regional e fortalecer a economia local. O leilão integra o programa federal voltado à modernização de aeroportos regionais, que busca atrair operadores privados para administrar os terminais por meio de concessão, garantindo novos aportes e maior eficiência operacional.

Com o resultado, a previsão é de que a concessão possibilite, ao longo dos próximos anos, melhorias estruturais, aumento da capacidade dos terminais e condições mais competitivas para a atração de novos voos e rotas comerciais.

Aportes

Garanhuns deve receber R$ 22,1 milhões, destinados à ampliação do pátio de aeronaves, do terminal de passageiros e à construção da área de segurança operacional (RESA). Em Serra Talhada, os investimentos somam R$ 40,5 milhões, com previsão de ampliação do estacionamento de veículos, do pátio de aeronaves e do terminal de passageiros. Já o aeroporto de Araripina contará com aporte de R$ 19,6 milhões para ampliar o terminal de passageiros, construir a RESA e expandir a área de estacionamento.

Ao comentar o resultado do leilão, Silvio Costa Filho destacou que os investimentos representam “um novo patamar” para a aviação regional em Pernambuco e reforçam o compromisso do governo federal com o desenvolvimento do Estado.

“Hoje, Celebramos um marco importante para o desenvolvimento do nosso estado. Com a concessão dos aeroportos de Araripina, Serra Talhada e Garanhuns vamos ampliar as conexões, os negócios e o turismo, gerando emprego e renda para os pernambucanos. Esses investimentos são fundamentais para o desenvolvimento do Agreste e Sertão de Pernambuco”, afirmou o ministro.

Avanço

Costa Filho voltou a ressaltar que o avanço da aviação regional é uma prioridade do governo do presidente Lula.

“O grande trabalho do governo do presidente Lula é fortalecer as conexões do interior com o resto do País. Aeroportos modernos e eficientes atraem empresas, fortalecem cadeias produtivas e ampliam o fluxo econômico. Pernambuco tem enorme potencial, e esse leilão é um passo decisivo para destravá-lo”, completou.

Com a realização do leilão, o ministro de Lula trabalha agora para avançar nas obras e negociar futuros voos para as regiões junto às companhias aéreas.

O resultado do certame será anunciado na própria B3 e, após a assinatura dos contratos, começarão as etapas de transição e implantação dos investimentos obrigatórios nos três terminais regionais.

Veja também