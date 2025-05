A- A+

Investimento Silvio Costa Filho anuncia R$ 1,5 milhão para modernização do aeroporto de Araripina O recurso será destinado para modernização do terminal com a instalação do sistema de sinalização visual

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou, nesta quinta-feira (22), um investimento de R$ 1,5 milhão para a modernização do aeroporto de Araripina, no Sertão do Araripe. O recurso será destinado para modernização do terminal com a instalação do Papi, sistema de sinalização visual que ajuda na navegação aérea, trazendo mais segurança para os passageiros e eficiência nos voos, sobretudo, no período noturno.

A iniciativa faz parte de um esforço concentrado do Ministério de Portos para modernizar os aeroportos regionais e impulsionar o turismo de negócios e de lazer no interior do estado. A expectativa é que a implantação do dispositivo facilite o acesso de empresários, turistas e moradores da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a integração regional.

“O fortalecimento da malha aérea de Pernambuco é um compromisso do governo do presidente Lula. Estamos trabalhando para garantir que o interior do estado também tenha aeroportos com infraestrutura adequada, ampliando a conectividade e criando oportunidades para o turismo de negócios e lazer, além do desenvolvimento regional”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Anúncio

O prefeito de Araripina, Evilásio Mateuso, comemorou o anúncio e destacou os impactos positivos que a modernização trará para o município.

“Esse investimento representa um avanço histórico para Araripina. Com um aeroporto mais moderno e funcional, vamos atrair mais voos, mais negócios e mais visitantes, fortalecendo a economia local e melhorando a qualidade de vida da nossa população. Gostaria de Agradecer ao ministro Silvio Costa Filho e o secretário nacional de Aviação, Tomé Franca, pelo empenho para tornar essa obra uma realidade”, disse.

Presente ao anúncio, Tomé Franca também ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do Sertão. “Investir em infraestrutura é pensar no futuro. A modernização do aeroporto de Araripina é um passo decisivo para aproximar o interior do Brasil dos grandes centros e atrair novos investimentos para a região”, destacou.

As instalações do equipamento, que contam com a parceria do Governo de Pernambuco e Prefeitura de Araripina, estão previstas para começar ainda neste semestre.

Veja também