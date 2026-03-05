Silvio Costa Filho aposta em regionalização e descentralização de investimentos na infraestrutura

A- A+

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), afirmou que tem apostado na regionalização e na descentralização de investimentos como forma de desenvolver projetos de infraestrutura no país. Durante palestra no evento Pernambuco Export, na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), nesta quinta-feira (5), o ministro ressaltou os números obtidos pelo governo na economia e citou conquistas da gestão dele na pasta.

“Por muito tempo houve uma grande concentração nos portos de São Paulo e Rio de Janeiro. O Nordeste brasileiro ficava ao largo dessa discussão. E agora a gente está descentralizando os investimentos no setor portuário brasileiro, no Norte e no Nordeste do país. Tanto é que nesses três anos, nós estamos tendo uma média de crescimento no setor portuário brasileiro na ordem de 5%”, disse.

Costa Filho também enfatizou que várias obras de infraestrutura em Pernambuco foram apoiadas pelo governo federal, algumas em parceria com o governo do estado. Ele citou, como exemplos, a Transnordestina, a duplicação da BR 232 entre São Caetano e Serra Talhada, além do Arco Metropolitano. O ministro destacou, ainda, os investimentos aplicados no Aeroporto do Recife. “O aeroporto mudou completamente e além dos 500 milhões que foram investidos, nós temos mais 600 milhões de investimento.”

Lembrança

Silvio Costa Filho afirmou que os agentes econômicos que apostaram num baixo crescimento econômico do Brasil no governo Lula não acertaram as previsões. O ministro relembrou que, em 2023, alguns bancos estimaram que o crescimento econômico do país seria de 0,8%. Naquele ano, o crescimento chegou a quase 3%.

“Terminamos o ano de 2023 com o crescimento de quase três 3%. Agora em 2025, o crescimento foi de quase 2,5%. Então, em 3 anos do nosso governo, nós tivemos um crescimento de 3% do PIB. Muitos analistas apontavam que a gente ia ter uma inflação descontrolada. E a gente está vendo a inflação em 3,5%, dentro da meta”, disse.

Apesar de relembrar os bons números do crescimento e da inflação, Silvio comentou que a taxa de juros ainda se encontra num patamar que não é desejável. Ele ressaltou que a taxa impede investimentos e aposta numa redução dela nos próximos meses.

“Os juros, infelizmente, estão altos e proibitivos. Fechamos em torno de 15% no ano passado e no início do ano. A gente já tem a sinalização clara que, até outubro e novembro deste ano, nós devemos, segundo dados do Banco Central, chegar a 12% de juros”, afirmou.

O evento

O Fórum Estadual de Infraestrutura de Transportes, Energia e Mineração ocorreu na sede da Fiepe. Para o CEO do grupo Brasil Export, Fabricio Julião, foi uma “honra” receber o ministro como palestrante. Ele também afirmou que o grupo planeja realizar eventos do tipo em outros estados ao longo dos próximos meses.

“Hoje, na verdade, é um dia importante para todo o setor, que é a abertura do calendário oficial de uma temporada em que nós teremos mais de 16 fóruns e iremos viajar o Brasil todo”, disse.

Para o presidente da Fiepe, Bruno Veloso, fóruns como esse ajudam na promoção do estado como um destino de investimentos. “Acredito que, reunindo diferentes segmentos, como a indústria, comércio, logística, infraestrutura, comércio exterior e poder público e instituições financeiras, conseguiremos ampliar a competitividade e a capacidade exportadora do nosso estado”, apostou.

