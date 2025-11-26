Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
investimento

Silvio Costa Filho comanda leilão de investimentos para três aeroportos de Pernambuco na B3

O leilão integra o programa federal de ampliação e modernização dos terminais regionais

Reportar Erro
Na B3, Silvio Costa Filho comanda leilão de investimentos para três aeroportos de PernambucoNa B3, Silvio Costa Filho comanda leilão de investimentos para três aeroportos de Pernambuco - Foto: Divulgação

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estará, nesta quinta-feira (27), na B3, em São Paulo, para participar do leilão de concessão dos aeroportos de Araripina, Serra Talhada e Garanhuns. O certame marca um passo importante para o avanço da infraestrutura aeroportuária do Agreste e Sertão, ampliando a integração regional e fortalecendo a economia pernambucana.

O leilão, que integra o programa federal de ampliação e modernização dos terminais regionais, busca atrair empresas interessadas em administrar, operar e investir nos três aeroportos pelos próximos anos. A expectativa é que a concessão viabilize recursos para melhorias estruturais, ampliação da capacidade operacional e criação de condições mais competitivas para novos voos e rotas.

Desenvolvimento

Silvio Costa Filho destacou a relevância do processo para o desenvolvimento do Estado. 

“A concessão dos aeroportos de Araripina, Serra Talhada e Garanhuns é fundamental para impulsionar novos investimentos. Estamos criando um ambiente mais favorável para negócios, turismo e logística. Isso significa geração de emprego, renda e mais oportunidades para o povo pernambucano”, afirmou o ministro. 

Leia também

• Haddad diz que recebeu quadro real dos Correios pela nova diretoria "muito recentemente"

• APES realiza, nesta quarta-feira (26), confraternização do Dia Nacional do Supermercado

Costa Filho ressaltou ainda que o avanço da aviação regional é uma prioridade do governo do presidente Lula. 

“Nosso objetivo é fortalecer as conexões do interior com o resto do País. Aeroportos modernos e eficientes atraem empresas, fortalecem cadeias produtivas e ampliam o fluxo econômico. Pernambuco tem enorme potencial, e esse leilão é um passo decisivo para destravá-lo”, completou.

Com a realização do leilão, Silvio Costa Filho espera que as áreas beneficiadas ganhem novo dinamismo econômico, sobretudo, nos setores de comércio, agronegócio, saúde e turismo. O resultado do certame será anunciado na própria B3 e, após a assinatura dos contratos, começarão as etapas de transição e implantação dos investimentos obrigatórios nos três terminais regionais. 

Os prefeitos das três cidades Silvado Albino (Garanhuns), Márcia Conrado (Serra Talhada) e Evilásio (Araripina) estarão presentes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter