Aeronaves

Silvio Costa Filho defende a participação da Embraer no mercado brasileiro de aviação

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, o objetivo é dobrar o número de aviões viajando pelo Brasil

Silvio Costa Filho apresentou a agenda do Ministério de Portos e Aeroportos nesta quarta (14)Silvio Costa Filho apresentou a agenda do Ministério de Portos e Aeroportos nesta quarta (14) - Foto: Divulgação

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, defendeu nesta quarta-feira (14), o aumento de 100%, em 2026, da participação da Embraer no mercado doméstico de aviação. "Queremos dobrar o número de aviões da Embraer viajando pelo Brasil", declarou ele, em apresentação da agenda do Ministério para 2026.

Em termos porcentuais, a meta para este ano é que o número de aeronaves da companhia brasileira possa sair de 12% e atingir 25% em participação no total do mercado doméstico.

"Estamos na torcida para que a Gol e a Azul também possam ampliar o número de compras de aviões da Embraer", disse Costa Filho.

Ele fez ainda um comparativo com outros países, aqueles mais relevantes na indústria de aeronaves.

De 100% da aviação dos Estados Unidos, cerca de 50% são com aviões da Boeing Company - empresa norte-americana.

Na França, de 100%, cerca de 48% são com aviões da companhia europeia Airbus. Os dados foram citados pelo ministro.

