Silvio Costa Filho destaca recorde na movimentação portuária e investimentos no setor

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comemorou o recorde histórico da movimentação portuária no Brasil em 2024, que atingiu 1,32 bilhão de toneladas. O crescimento de 1,18% em relação ao ano anterior foi impulsionado, segundo o ministro, por investimentos estratégicos na modernização e eficiência dos portos.

“Somente em 2024, mais de R$ 1 bilhão foi investido na modernização e expansão da infraestrutura portuária, e neste ano a expectativa é de que sejam investidos R$ 1,7 bilhão”, afirmou.

Silvio Costa Filho destacou ainda o papel da desburocratização no setor, com a implementação do programa Navegue Simples, que visa maior agilidade e transparência na tramitação de documentos.

“Estamos trabalhando ao lado do TCU para cada vez mais simplificar, desburocratizar e criar segurança jurídica para quem quer empreender no Brasil”, disse. Além disso, o ministro ressaltou o protagonismo da iniciativa privada, que, em 2024, já participou de oito leilões, garantindo mais de R$ 3,74 bilhões em investimentos para o setor.

Entre os destaques futuros, Costa Filho mencionou o leilão do ITG 02, em Itaguaí (RJ), que será, segundo ele, o maior da história do setor portuário brasileiro. Também anunciou para o próximo dia 27 a concessão do Túnel Santos-Guarujá, um projeto de quase 100 anos que, finalmente, sairá do papel no governo Lula. Os investimentos para a obra somam R$ 6 bilhões, divididos entre os governos federal e estadual. “O Brasil precisa de convergência, unidade, trabalho conjunto e ações integradas entre o governo federal e os governos estaduais. Isso é fundamental para o desenvolvimento do país”, enfatizou.

Os portos públicos tiveram um crescimento significativo de 5,13%, alcançando 474,4 milhões de toneladas movimentadas. O porto de Salvador (BA) foi um dos destaques, com alta de 41,18%, impulsionado pelo crescimento das cargas de fertilizantes e contêineres. Já os terminais privados mantiveram estabilidade em relação a 2023, movimentando 845,98 milhões de toneladas. O Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (MA) liderou o segmento, com 175,98 milhões de toneladas e crescimento de 5,68%.

Apesar do avanço geral, as secas em algumas regiões impactaram a navegação interior, que registrou queda de 4,7%, especialmente nas hidrovias do Paraguai e do Amazonas. Mesmo com essa redução, o setor portuário seguiu em expansão, refletindo diretamente nos ganhos da balança comercial, que alcançou superávit de US$ 74,5 bilhões em 2024.

