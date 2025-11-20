A- A+

Ampliação Silvio Costa Filho e DP World anunciam investimentos de R$ 1,6 bilhão para o Porto de Santos A ampliação do aporte ocorreu após reunião do ministro com representantes da DP World em Dubai, onde realiza missão oficial nos Emirados Árabes

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e representantes da empresa DP World anunciaram, nesta quinta-feira (20), que o Porto de Santos, maior complexo portuário do hemisfério sul, receberá investimento de R$ 1,6 bilhão para ampliar a capacidade de movimentação de cargas.

A empresa opera um dos maiores e mais modernos terminais portuários privados multipropósito do país. O investimento total se soma aos R$ 450 milhões já anunciados, e tem por objetivo elevar a capacidade para 2,1 milhão de TEUs até 2028, incluindo obras de ampliação do cais em 190 metros.

“Esses investimentos reforçam a modernização do setor portuário, ampliam a eficiência do porto e demonstram a confiança dos investidores no Brasil”, afirmou Costa Filho.

A ampliação do aporte ocorreu após reunião do ministro com representantes da DP World em Dubai, onde realiza missão oficial nos Emirados Árabes. Silvio Costa Filho também visitou o Porto de Jebel Ali.

Investimentos

A segunda fase dos investimentos, recém-aprovada, contempla a construção de um novo píer de atracação, a ampliação da retroárea com a implementação de uma laje sobre estacas, além de melhorias no gate de acesso, nas áreas de inspeção, na infraestrutura para cargas refrigeradas, bem como outras estruturas de apoio operacional.

No conjunto das duas fases, o programa contempla a aquisição de quatro novos portêineres, essenciais para a operação de navios de grande porte; 15 RTGs, que aumentarão a capacidade e velocidade de movimentação de contêineres no pátio; e 40 ITVs, que reforçarão a frota responsável pelo transporte interno de cargas.

Esses equipamentos atendem padrões modernos de eficiência energética e sustentabilidade, alinhados à estratégia global da DP World de reduzir emissões e adotar tecnologias de menor impacto ambiental.

Com a expansão, segundo a empresa, o cais poderá receber navios porta-contêineres da classe New Panamax, com até 150.000 TPB (366m) simultaneamente.

O cais ganhará mais 190 metros lineares, passando de 1.100 para 1.290 metros, o que vai ampliar as áreas de exportação de celulose e de operação de contêineres. A previsão é de que a obra seja concluída em agosto do próximo ano.

*Com informações da assessoria de imprensa

