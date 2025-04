Silvio Costa Filho e Tarcísio de Freitas apresentam projeto do Novo PAC a investidores europeus

A- A+

Depois de apresentar a carteira de investimentos em infraestrutura portuária e hidroviária a investidores portugueses, com destaque para o túnel Santos-Guarujá — maior projeto do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) —, a comitiva brasileira foi recebida nesta terça-feira (22), em Amsterdã, capital da Holanda, por grupos interessados na operação e gestão de empreendimentos logísticos de transportes no Brasil. O encontro de hoje foi realizado com representantes da Ballast Nedam, empresa holandesa com mais de meio século de experiência no mercado internacional.

Por onde é apresentado, o projeto do túnel que interligará as cidades de Santos e Guarujá, em São Paulo, chama a atenção de potenciais investidores e demonstra a capacidade do Brasil de atrair empresas globais capacitadas para realizar aportes na infraestrutura nacional. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o sucesso desse projeto está no planejamento e na execução realizados de forma colaborativa.

"Nós estamos tendo o privilégio de tocar esse projeto em parceria entre o Governo Federal e o Estado de São Paulo, uma das obras mais estratégicas do país. O trabalho conjunto tem sido a chave do sucesso para tirar do papel uma obra aguardada por quase um século pelos moradores de São Paulo. Estamos falando de um investimento da ordem de R$ 6 bilhões que, sem dúvidas, será um ganho imensurável para o país", indicou.

Projeto

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, lembrou que o projeto tem sido apresentado aos principais players internacionais, com ampla experiência em obras similares. "Estamos apresentando para investidores internacionais, para gente que tem muita experiência com obras similares aqui na Europa, o projeto do túnel Santos-Guarujá. Com a parceria entre o Estado de São Paulo e o Governo Federal, nós vamos conseguir dar forma a esse empreendimento aguardado há quase 100 anos pelo povo brasileiro", afirmou.

Anderson Pomini destacou a coragem de dar seguimento ao empreendimento que trará benefícios à mobilidade e à economia das regiões. "Aqui na Europa, buscamos o que une passado, presente e futuro. Ao lado do ministro Silvio e do governador Tarcísio, demos um primeiro passo importante para a construção do túnel Santos-Guarujá. O futuro começa quando a coragem atravessa o oceano."

Com orçamento na ordem de R$ 6 bilhões, valores que serão aportados de forma igualitária pelos governos Federal e do Estado de São Paulo, o lançamento do edital para a construção da obra foi realizado no dia 27 de fevereiro deste ano, em cerimônia presidida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O leilão está previsto para ser realizado em agosto deste ano, na B3, em São Paulo.

Investidores

A Ballast Nedam é uma empresa de construção e engenharia com mais de 56 anos de experiência na área de infraestrutura. Com interesse em projetos brasileiros, a empresa atua em transições voltadas para as mudanças climáticas nos setores de energia, água, mobilidade e indústrias. Atualmente, desenvolve combinações especializadas de produtos para atender às demandas específicas do mercado. Seus projetos são visíveis em edifícios, pontes, casas, estradas, túneis, portos, hospitais e prédios universitários.

Veja também