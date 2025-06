Silvio Costa Filho inaugura Hidrovia do São Francisco em Petrolina

A- A+

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estará em Petrolina (PE) nesta sexta-feira (12) para a inauguração da Nova Hidrovia do São Francisco (HN-500). A cerimônia será realizada no auditório da Fundação Nilo Coelho e marca um avanço estratégico para a infraestrutura logística do Brasil.

Nesta primeira fase do projeto, a hidrovia terá capacidade para movimentar até 5 milhões de toneladas por ano, com foco no transporte de cargas como grãos, minério e gipsita. Além disso, a iniciativa prevê a integração com importantes ferrovias, como a FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) e a Ferrovia Centro-Atlântica, o que deve facilitar o acesso a portos estratégicos, como o de Aratu (BA), além de outras regiões do país.

A Nova Hidrovia do São Francisco é considerada um dos pilares para o escoamento eficiente da produção nacional, contribuindo para a redução de custos logísticos, o aumento da competitividade e o desenvolvimento sustentável do interior nordestino.

