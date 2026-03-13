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Aeroportos Silvio Costa Filho se reúne com representantes da nova diretoria da Aena Brasil, no Recife Participaram do encontro o diretor-geral da Aena Brasil, Joaquin Rodriguez Guerrero; o diretor do Aeroporto do Recife, Lúcio Fonseca; e o diretor de Operações da Aena Brasil, Jesús Campo Hortas

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reuniu, nesta sexta-feira (13), no Recife, com representantes da nova diretoria da Aena Brasil para discutir investimentos e melhorias no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre e em outros aeroportos administrados pela concessionária no país.

Durante a reunião, o ministro destacou a importância do diálogo com a concessionária para garantir avanços no setor.

“Foi uma reunião muito produtiva com a nova diretoria da Aena Brasil. Conversamos sobre investimentos e ações para fortalecer o Aeroporto do Recife e outros aeroportos administrados pela empresa no país. Nosso objetivo é ampliar a qualidade da infraestrutura, melhorar o atendimento aos passageiros e estimular ainda mais o crescimento da aviação no Brasil”, afirmou Silvio Costa Filho.

Na ocasião, foram discutidas ações voltadas à ampliação de investimentos, melhorias operacionais e estratégias para fortalecer a infraestrutura aeroportuária, com foco no Aeroporto do Recife e nos demais terminais administrados pela empresa no Brasil.

Participaram do encontro o diretor-geral da Aena Brasil, Joaquin Rodriguez Guerrero; o diretor do Aeroporto do Recife, Lúcio Fonseca; e o diretor de Operações da Aena Brasil, Jesús Campo Hortas.

*Com informações da assessoria de imprensa.

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