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Silvio Meira será palestrante principal da maior conferência de engenharia de software do mundo

Evento, de 12 a 18 de abril, no Rio de Janeiro, reunirá pesquisadores, profissionais e educadores para apresentar e discutir pesquisas, inovações e tendências na engenharia de software

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Silvio Meira será palestrante principal da maior conferência de engenharia de software do mundoSilvio Meira será palestrante principal da maior conferência de engenharia de software do mundo - Foto: Divulgação

A International Conference on Software Engineering (ICSE 2026), maior conferência de software do mundo, contará com a presença do professor Silvio Meira, emérito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como palestrante de destaque (keynote). O evento será realizado de 12 a 18 de abril, no Rio de Janeiro (RJ), reunindo pesquisadores, profissionais e educadores para apresentar e discutir pesquisas, inovações e tendências no campo da engenharia de software. 

O pesquisador, que também é docente aposentado do Centro de Informática (CIn) da UFPE, vai ministrar a palestra “Adaptive Interventionist Method (AIM): Rethinking Research Methodologies for Software Engineering and Interventionist Sciences in the Phygital Age”, que apresenta o Adaptive Interventionist Method (AIM), uma estrutura filosoficamente fundamentada, eticamente integrada e pragmaticamente validada, adaptada para investigação aplicada rigorosa e intervenção sistêmica na área de Engenharia de Software.

O AIM adota um ciclo interativo de modelagem, intervenção, observação incorporada, avaliação multidimensional e teorização adaptativa que integra explicitamente a ética como um requisito central do design. Os participantes obterão informações sobre por que as ciências intervencionistas exigem novos métodos e como o AIM oferece um caminho robusto para gerar conhecimento responsável, contextualizado e acionável no domínio físico-digital dinâmico e interconectado.

“É uma honra estar presente como palestrante de destaque na principal conferência de Engenharia de Software do mundo, principalmente na primeira edição em que o evento acontece no Brasil", afirma Silvio Meira. Ele acrescenta que a conferência é uma oportunidade essencial para discutir novas formas de gerar conhecimento e avanço tecnológico de maneira ética e responsável na área. 

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Silvio Meira é um dos principais colaboradores para o desenvolvimento tecnológico do Recife e do Brasil. Ele é professor emérito da UFPE, professor aposentado do Centro de Informática (CIn) da UFPE; ex-presidente da Sociedade Brasileira de Computação (SBC); um dos fundadores do Porto Digital e presidente do conselho e criador do CESAR e da CESAR School. Silvio também é cientista-chefe da TDS Company, iniciativa que visa criar soluções tecnológicas e estratégicas para organizações de diversos setores.

 

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