Simpósio da Unimed discute inovação e sustentabilidade

O VII Simpósio de Saúde Suplementar, teve início ontem no Recife Expo Center, no Recife, promovido por meio da parceria entre a Unimed pernambucana e a Unimed Federação do Estado da Bahia. O evento congrega até esta sexta-feira médicos cooperados, parceiros e líderes da Unimed não somente dos dois estados, mas também de outras partes do país.

Na pauta do evento estão as discussões sobre a melhoria da qualidade assistencial, sustentabilidade econômica e inovação no exercício da medicina. De acordo com a presidente da Unimed Recife e Unimed pernambucana, Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, o objetivo do encontro é fortalecer o sistema Unimed para o futuro.

“É um momento de confraternização, de estudo, de conversa, de ver o que está dando certo, o que está dando errado. Vamos pensar em futuro, pensar em sustentabilidade, ver como se pode melhorar a parte operacional”, explicou a doutora.

Também anfitrião do evento, o presidente da Unimed Federação do Estado da Bahia, João Carlos Cavalcanti, destacou que a saúde suplementar é responsável pelo atendimento em saúde de 50 milhões de usuários, e que, destes, 20 milhões são usuários do sistema Unimed. Um melhor ganho para a comunidade médica e um custo mais acessível aos clientes também serão discutidos no evento, segundo ele.

“Todo o nosso olhar hoje está no controle dos custos da sinistralidade, porque nós temos uma inflação alta e temos uma diminuição no poder de ganho da comunidade. Ao mesmo tempo temos que ter um custo de atendimento que caiba no bolso do brasileiro de hoje”, enfatizou.

Temas discutidos de forma ampla mundialmente também estão no centro das discussões da Unimed, como é o caso do uso de tecnologia na medicina, área em que a Unimed vem realizando investimentos crescentes em todo o país, com o objetivo de unificar o sistema e possibilitar uma melhor gestão, como explicou o presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Júnior.

“Um pilar fundamental é o investimento no cooperado, porque a Unimed foi feita exatamente para dar uma melhor assistência aos usuários, mas também uma condição de trabalho mais adequada para os médicos. Então são esses três pilares que a gente tem investido bastante: tecnologia, na área socioambiental e nos nossos prestadores, sejam médicos, sejam serviços auxiliares, hospitais”, declarou.

Com palestras voltadas para a discussão do uso da inteligência artificial, o evento é também uma oportunidade para apresentação de experiências exitosas com esse tipo de tecnologia. O presidente da MV Saúde Digital, Paulo Magnus, que será um dos palestrantes, afirma que a IA tem potencial para aproximar os usuários das operadoras e fazer com que elas funcionem de forma mais ágil e eficiente.

“As tecnologias estão postas, disponíveis, e parte dessas tecnologias já são utilizadas pela maioria dos clientes. Estamos num momento de fazer essas trocas de experiências, dos melhores cases, dos melhores projetos, para usar as boas experiências para ir para o futuro”, avaliou.

A Folha de Pernambuco esteve presente no evento, representada pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota. Em nome do jornal, Tânia parabenizou aos anfitriões do evento e ressaltou a importância do evento para os médicos.

“A Folha de Pernambuco agradece o convite para acompanhar o VII Simpósio de Saúde Suplementar das Unimeds dos Estados da Bahia e de Pernambuco, um evento de grande relevância para o fortalecimento do setor. Parabenizamos a Dra. Maria de Lourdes e o Dr. João Carlos Lopes Cavalcanti pela iniciativa e pela escolha de Recife como palco desse importante encontro”, declarou.

