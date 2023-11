Simpósio realizado pelo IPA reúne pesquisadores, professores e especialistas de todo o Brasil

A- A+

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) está realizando desta terça-feira (7) até a próxima sexta, o VI Simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste (RGVNE). O evento, na sede do órgão, no Bairro do Bongi, reúne pesquisadores, professores, especialistas e, ainda, representantes da sociedade civil, estudantes e grupos com interesse no assunto de vários estados do Brasil.

“O IPA, a Embrapa e todas as outras instituições de pesquisas têm um grande papel nesse momento. A gente sabe que o Brasil volta ao mapa da fome, tem também os efeitos climáticos. Investimentos precisam ser feitos nesse momento na pesquisa, na ciência”, disse o presidente do IPA, Joaquim Neto, na abertura do evento.

O tema do simpósio deste ano é Riquezas da terra para a soberania alimentar. A ideia é promover a troca de experiência e informações por meio da discussão técnica e científica. Com este evento, o IPA pretende, ainda, fortalecer e integrar as instituições públicas federais, estaduais e privadas, assim como organizações não governamentais, agricultores, comunidades tradicionais, povos primitivos e movimentos sociais.

O presidente do IPA também lembrou o papel relevante do órgão, a partir das pesquisas que desenvolve, para regiões como a do semiárido. “Quando era estudante, aprendi com os professores Mário Lira e Paiva, que foram grandes pesquisadores desta casa, que nós não íamos mudar a condição do semiárido. Tinha que aprender a conviver com ele. Isso significa, nos dias atuais, cada vez mais estudar, pesquisar, ver de que forma manter o homem lá no campo, produzindo alimentos para ele e para as cidades. Essa é a nossa missão”, explicou Neto.

O presidente do simpósio, Antônio Felix da Costa, disse que o evento deste ano conta com participantes de toda academia do Nordeste ligada ao tema recursos genéticos vegetais e representações também de outras regiões do País. Serão sete minicursos, 25 palestras, com cinco temáticas, e seis mesas redondas, incluindo representação de comunidades de povos primitivos e quilombolas de Pernambuco.

As feiras de agrobiodiversidade e de gastronomia, além de uma mostra gastronômica, montadas no evento, cumprem um papel da maior importância, segundo Félix. “Como atividades paralelas, elas nos permitirão trocar nossas sementes crioulas, adquirir produtos da nossa biodiversidade e demonstrar produtos elaborados a partir de receitas estabelecidas com recursos genéticos vegetais”, afirmou. O evento conta com a parceria da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Veja também

ALIMENTOS Preço da cesta básica cai em 12 das 17 cidades pesquisadas pelo Dieese