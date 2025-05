A- A+

errata Sinal corrige: diretoria ressaltou a Galípolo importância de maior transparência sobre PEC 65 Os representantes do Sindicato destacaram no encontro os assuntos que preocupam os servidores e servidoras

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) divulgou uma "errata" no período da tarde desta quinta-feira, 22, sobre a nota divulgada mais cedo sobre o encontro que a diretoria executiva do sindicato teve com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, nesta quinta-feira.

Segundo a correção, os representantes do Sindicato destacaram no encontro os assuntos que preocupam os servidores e servidoras, dentre eles, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2023, que concede autonomia orçamentária e financeira à autarquia; o nível superior dos Técnicos; a necessidade de revitalização do Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central (PASBC) e a construção de uma solução negociada para a ação dos 28,86%.

O encontro, de acordo com o Sinal, teve como "propósito apresentar novos diretores e reforçar a disposição do sindicato, como representante dos servidores e servidoras, em dialogar sobre os principais temas de interesse da categoria, visando o fortalecimento institucional do BC e de seu corpo funcional".

Os dirigentes do sindicato ainda enfatizaram que o PASBC é um "importante instrumento da política de gestão de pessoas" na autarquia, mas que o programa vem sendo alvo de reclamações, principalmente com relação ao atendimento aos beneficiários.



