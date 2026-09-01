A- A+

negócios Sinapro-PE apresenta calendário de ações para fortalecer mercado publicitário de Pernambuco Entidade esteve na Folha de Pernambuco para divulgar o Cria.PE 2026 e o Cria Negócios, iniciativas que integram agenda de valorização do setor

Leia também

• Toffoli suspende propaganda de Renan Santos na internet

• Lula foca em educação e Flávio em segurança na estreia da propaganda de rádio

• Propaganda de Lula tem áudio de Flávio chamando Vorcaro de irmão ao pedir dinheiro a banqueiro

A presidente do Sistema Nacional das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), Lelê Carvalho e o diretor da entidade, Miguel Melo, estiveram na Folha de Pernambuco nesta terça-feira (1º), para apresentar uma agenda de ações voltada à promoção, valorização e fortalecimento do mercado publicitário pernambucano.

Entre as iniciativas estão o Cria Negócios, marcado para 11 de setembro, e o Festival Cria.PE 2026, que será realizado em 4 de novembro.

Na ocasião, os representantes foram recebidos pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor-executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor-operacional, José Américo Lopes Gois; e pela editora-chefe da redação, Leusa Santos.

Também estavam presentes a gerente de Jornalismo da Rádio Folha, Marise Rodrigues; a gerente de mercado, Tânia Campos; a gerente de Marketing Digital e Institucional, Tatiana Rodrigues; e a coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

Agenda

primeiro destaque da agenda é o Cria Negócios, no dia 11 de setembro, no JCPM Trade Center, no Recife. O encontro terá palestra de um representante da Tresion, empresa ligada à tecnologia, com discussão sobre investimentos em mídia e as transformações provocadas pelas novas tecnologias no setor.

“A programação reunirá agências de publicidade, veículos de comunicação e fornecedores do setor em uma agenda voltada à geração de negócios, troca de conhecimentos e integração entre os diferentes segmentos do mercado publicitário”, explicou Miguel.

O calendário segue com o Festival Cria.PE 2026, marcado para 4 de novembro. “As inscrições serão abertas em 14 de setembro, e as agências associadas ao Sinapro-PE poderão concorrer em diferentes categorias. Não deixem de participar do maior evento da publicidade pernambucana”, convidou Lelê.

Além dos dois principais eventos, o movimento reúne outras iniciativas, como o Cria Encontros, com profissionais de destaque do mercado nacional e atividades realizadas em Recife e Caruaru; o Cria Inspira, voltado à discussão de tendências e à preparação para festivais do setor; e o Conexão Mídia, para capacitação e atualização de profissionais.

Posicionamento

A mobilização do mercado pernambucano ocorre em paralelo a uma mudança de posicionamento do próprio Sinapro em âmbito nacional. A Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), em conjunto com os Sinapros estaduais, lançou o Sistema Nacional das Agências de Propaganda, acompanhado de um processo de rebranding da entidade.

A mudança busca ampliar a atuação do sistema para além da representação sindical e da defesa legal das agências, incorporando uma perspectiva de apoio aos desafios empresariais e às transformações enfrentadas pelo setor, como o avanço da inteligência artificial, os novos modelos de negócio e as mudanças nas relações de trabalho.

“Isso é um movimento nacional. Continua com todas as obrigações sindicais, negociação e tal, mas isso dá uma modernizada também”, afirmou Lelê. Segundo a presidente do Sinapro-PE, o reposicionamento também busca estimular uma maior aproximação entre as entidades e os diferentes atores do mercado.



Formação

A estratégia de fortalecimento do setor também inclui a aproximação com universidades e a formação de novos profissionais.

“Porque a gente precisa fortalecer o nosso mercado e também formar nova mão de obra. Os estudantes precisam valorizar o curso de publicidade, saber o que acontece nas agências”, explicou.

No próprio Festival Cria.PE, uma das categorias é dedicada a jovens talentos, com o objetivo de estimular a participação de estudantes e novos profissionais na indústria criativa pernambucana.

Veja também