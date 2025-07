A- A+

Setor Publicitário Sinapro-PE convida publicitários para o lançamento do Movimento Cria PE 2025 Evento será no Novotel recife Marina, na próxima terça-feira (8)

O mercado publicitário pernambucano se reúne na próxima terça-feira (8), no Novotel Marina, para a posse da nova diretoria do Sinapro-PE — Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Pernambuco — em um encontro que também lançará o Movimento Cria PE 2025. Assumem Lelê Carvalho, da Trio Comunicação, como presidente, e Ricardinho Lira, da Avesso Propaganda, como vice, sucedendo Daniel Queiroz (Ampla).

A entidade, que representa hoje mais de 50 agências associadas, atuando em todo o estado e responsáveis por cerca de 80% do faturamento do mercado publicitário formal em Pernambuco, reforça seu papel de defender boas práticas e valorizar a criatividade e a sustentabilidade econômica do setor.

Em 2024, o mercado publicitário pernambucano manteve crescimento moderado mesmo diante de um cenário econômico desafiador, com investimentos estimados em torno de R$ 450 milhões/ano em publicidade, incluindo digital, mídia tradicional e ativação. O setor também se destacou por fortalecer políticas de compliance e inclusão, e pela formação de novos talentos para a indústria criativa.

A nova gestão do Sinapro-PE promete dar continuidade a esse fortalecimento, aumentando o diálogo com os anunciantes, investindo em capacitação e aproximando as agências do ecossistema nacional e internacional de criatividade — temas que estarão em pauta no evento, que ainda contará com um debate sobre o Festival de Cannes 2025, com participação de Ricardo Moreira, multi-premiado este ano com 11 Leões, e Karan Novaes, da Tulom.

Veja também