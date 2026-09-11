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Encontro Sinapro Pernambuco reúne mercado publicitário em rodada de negócios no Recife nesta sexta-feira (11) Evento conecta agências, veículos e fornecedores e debate os impactos da automação e da inteligência artificial no setor

O mercado publicitário pernambucano se reúne nesta sexta-feira (11), a partir das 14h, no JCPM Trade Center, no Pina, na Zona Sul do Recife, para o Cria Negócios, iniciativa do Sistema Nacional das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro/PE) exclusiva para associados e patrocinadores.



A programação promove uma rodada de negócios entre agências, anunciantes, veículos de mídia e fornecedores parceiros, com foco na prospecção, apresentação de produtos e geração de novas oportunidades comerciais.

Um dos destaques será a palestra de Eduardo Mattos Grandelle, representante da Trezion, empresa ligada à área de tecnologia.

Ele apresentará o tema “Mídia e Produção Sintética: automação de mídia, pautas em lote e renderização: o novo motor de entrega para agências e veículos”, abordando como as novas tecnologias vêm transformando processos, investimentos em mídia e modelos de entrega no mercado publicitário.

“A tecnologia está mudando não apenas as ferramentas utilizadas pelas agências e veículos, mas também a forma como pensamos produção, mídia e escala. A produção sintética e a automação permitem transformar processos que antes eram manuais em estruturas mais ágeis, capazes de atender demandas maiores e com mais velocidade”, destaca Eduardo Mattos Grandelle.

A ação também reúne relacionamento, geração de negócios e atualização profissional em uma iniciativa que busca aproximar o mercado pernambucano das novas tecnologias e das transformações que vêm redefinindo a publicidade.

Para a presidente do Sinapro/PE, Lelê Carvalho, o encontro reforça a aproximação dos diferentes atores do mercado e na valorização da publicidade pernambucana.

“É mais um super evento promovido pelo Sinapro para o mercado publicitário pernambucano. Um agradecimento especial a todos os patrocinadores que estão conosco nessa caminhada de valorização do nosso mercado. E também queremos valorizar essa palestra, que traz um tema extremamente atual e importante para as agências e para os veículos”, afirma Lelê.

Lelê Carvalho, presidente do Sistema Nacional das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro/PE). | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Serviço

Cria Negócios Sinapro

Data: 11 de setembro

Horário: 14h

Local: JCPM Trade Center - Pina, Recife/PE

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