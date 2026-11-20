A- A+

Celebração Sindaçúcar-PE celebra legado de fortalecimento do setor sucroenergético Instituição completa 85 anos nesta sexta-feira (20), com uma atuação voltada ao desenvolvimento das usinas e ganho de eficiência e competitividade da indústria pernambucana

O Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) celebra, nesta sexta-feira (20), 85 anos de atuação no setor sucroenergético pernambucano, com iniciativas voltadas ao fortalecimento da competitividade das usinas e ao ganho de eficiência na indústria, no campo e nos mercados. Fundada em 1941, a entidade tem uma trajetória construída a partir do trabalho, da representatividade e do compromisso com o desenvolvimento do estado e do Nordeste brasileiro.

Atualmente, 12 das 13 usinas em operação em Pernambuco são associadas ao Sindaçúcar-PE. Entre elas está a Usina Cucaú, pertencente ao Grupo EQM, presidido pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, fundador da Folha de Pernambuco e também membro da diretoria da entidade.

O presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, destacou o papel da instituição na articulação de iniciativas voltadas ao fortalecimento da atividade agroindustrial no estado.

“A entidade tem como foco manter a competitividade das usinas do estado e ampliar a eficiência do setor por meio do planejamento, da sustentabilidade, da inovação, da pesquisa, da descarbonização e da continuidade do fornecimento de produtos acabados. Essas iniciativas contribuem para fortalecer e garantir a longevidade das atividades agroindustriais e de toda a cadeia produtiva”, afirmou.

A trajetória de 85 anos do Sindaçúcar-PE também é marcada pela atuação institucional da entidade na representação dos interesses do setor sucroenergético pernambucano, explicou o presidente.

“Ao longo dessas oito décadas e meia, o Sindicato consolidou seu protagonismo institucional na defesa do setor e na promoção de transformações importantes para o desenvolvimento econômico e social", ressaltou.

Setor

Em Pernambuco, o setor desempenha um papel fundamental na economia e na geração de empregos. Segundo Renato Cunha, atualmente, a atividade agroindustrial está presente em mais de 60 municípios do estado.

“A atividade agroindustrial gera empregos, renda, tributos e oportunidades, por meio de operações cada vez mais sustentáveis. Nosso compromisso é continuar contribuindo para uma sociedade mais inclusiva, com qualidade de vida, geração de oportunidades e desenvolvimento”, garantiu.

Reconhecimento

O presidente do Sindaçúcar-PE também fez um reconhecimento aos gestores que estiveram à frente da instituição ao longo de mais de oito décadas de história, ressaltando a contribuição de cada um para a construção e consolidação da entidade.

“Registramos um agradecimento especial aos ex-presidentes, ex-diretores e aos valorosos membros de todas as gestões que, com dedicação, espírito associativo, compromisso empresarial e visão institucional, construíram e fortaleceram essa história. Cada geração deixou sua marca e seu legado", reconheceu.

Veja também