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Energia Sindaçúcar-PE e Shell discutem cogeração de energia no Nordeste Um dos principais temas discutidos no encontro, que contou com o diretor do Grupo EQM Paulo Júlio de Mello e grupos empresariais de usinas de três estados, foi o potencial da cana-de-açúcar no mercado de energia na região

Grupos empresariais de usinas de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas se reuniram ontem com representantes da Shell Energy Brasil, no Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), no Bairro do Recife. Um dos principais temas discutidos durante o encontro foi o potencial da cana-de-açúcar no mercado de energia no Nordeste. Entre os presentes, o diretor do Grupo EQM Paulo Júlio de Mello.



Segundo o presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, a região Nordeste é geradora contínua de energia, sobretudo com a biomassa.



“Eu acho que a fonte biomassa precisa ser trabalhada cada vez mais, pelo fato de ser uma fonte sazonal, porém firme dentro da sazonalidade, ou seja, sempre existirá durante os períodos de safra”, afirmou.



Cunha ressaltou que, às vezes, as usinas produzem o chamado excedente de energia e exemplificou o que pode ser feito com esse excesso.

“Existem excedentes de energia, e parte desses excedentes é consumida pelas próprias usinas, especialmente com o advento da irrigação e de outras atividades operacionais. Além disso, há excedentes que buscamos otimizar e potencializar esses recursos de energias”, lembrou.



A ideia é aproveitar melhor os recursos energéticos disponíveis, considerando o balanço térmico positivo da região. Para isso, a expectativa é trabalhar com parceiros experientes que ofereçam um serviço completo.



“Esses parceiros não se dedicariam apenas com compras pontuais de energia no mercado spot, mas fazendo um serviço full service, tentando viabilizar todo o projeto, inclusive nas áreas financeiras, o que faz com que haja um crescimento mais rápido no fornecimento de energia”, destacou.

Oportunidades

De acordo com o desenvolvedor de negócios da Shell Energy Brasil Guilherme Takamine, o objetivo da visita ao Sindaçúcar-PE foi conhecer as usinas de cana da região para analisar e estudar oportunidades de negócios na cogeração de energia elétrica.

“Acreditamos que talvez exista um espaço para que a gente possa cada vez mais crescer nesse trabalho junto da cogeração de energia elétrica que são provenientes da produção de cana-de-açúcar e etanol aqui na região”, disse.



A desenvolvedora de negócios da Shell Energy Brasil Priscila Gasqui reiterou que a Shell busca estreitar relações com o segmento de cana-de-açúcar, importante gerador de energia do Nordeste.



“A gente representa o braço de comercialização de energia da Shell no Brasil. Então, o nosso objetivo é estreitar, estar mais próximo de um segmento importante de geração de energia aqui do Nordeste e explorar oportunidades comerciais, seja de compra e venda de energia elétrica”, explicou.

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