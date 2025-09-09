Qua, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Petrobras

Sindicato questiona Petrobras e MME sobre venda da SIX para a canadense Questerre

Unidade foi vendida por US$ 41,6 milhões para a canadense F&M Resources (subsidiária da Forbes & Manhattan), que posteriormente foi adquirida pelo grupo Questerre

Reportar Erro
Petrobras - Na visão do Sindipetro PR/SC, a operação foi "realizada sem transparência, com valor não divulgado".Petrobras - Na visão do Sindipetro PR/SC, a operação foi "realizada sem transparência, com valor não divulgado". - Foto: Cezar Fernandes

A venda da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), localizada em São Mateus do Sul (PR), realizada pela Petrobras em 2022 está sendo questionada pelo Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina (Sindipetro PR/SC).

A entidade, filiada à Federação Única dos Petroleiros (FUP), protocolou pedido de acesso à informação à estatal e ao Ministério de Minas e Energia (MME).

A unidade foi vendida por US$ 41,6 milhões para a canadense F&M Resources (subsidiária da Forbes & Manhattan), que posteriormente foi adquirida pelo grupo Questerre, também do Canadá.

Na visão do Sindipetro PR/SC, a operação foi "realizada sem transparência, com valor não divulgado".

Leia também

• Petróleo fecha em alta com risco geopolítico após ataque de Israel contra Hamas no Catar

• Pré-Sal Petróleo prorroga leilão dos campos de Mero, Tupi e Atapu

• Vamos explorar petróleo na Foz do Amazonas, mas com respeito ao meio ambiente, diz Lula

No questionamento, o Sindipetro PR/SC busca respostas relativas a investimentos realizados pela Petrobras na SIX desde 2023; os impactos da venda da subsidiária Paraná Xisto S.A. (PX Energy S A.), à Questerre sobre contratos estratégicos; ao futuro das áreas rurais de mineração vinculadas à unidade; e à responsabilidade da Petrobras em relação a passivos ambientais, trabalhistas e tributários decorrentes dessas operações.

O advogado Rodrigo Salgado, da Advocacia Garcez, que representa os petroleiros na ação, argumenta que o processo de alienação da Six foi marcado, desde o início, por controvérsias e ações judiciais.

A Six está localizada sobre uma das maiores reservas mundiais de xisto, tipo de rocha utilizado na produção de combustíveis como o GLP.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter