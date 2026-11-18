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CONTROLE EXTERNO SindiContas-PE critica votação de contas do Governo na Alepe sem pareceres do TCE-PE Sindicato aponta fragilidade na análise das contas estaduais de 2023, 2024 e 2025 e cobra reconsideração da decisão pela Alepe

O Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (SindiContas-PE) criticou a decisão da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) de aprovar, na segunda-feira (17), pareceres favoráveis às contas do Governo do Estado referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025 sem a análise prévia do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE).

Em nota pública divulgada nesta quarta-feira (18), a entidade classificou a medida como um “grave retrocesso no controle das contas públicas” e apontou desrespeito institucional ao Tribunal, ao corpo técnico e à sociedade pernambucana.

O sindicato argumenta que a análise técnica e independente do TCE-PE é parte fundamental do sistema de fiscalização dos recursos públicos, conforme estabelecem os artigos 70, 71 e 75 da Constituição Federal e a Constituição Estadual.

A entidade também questionou a condução da votação na Comissão de Finanças. Segundo o SindiContas-PE, as contas dos três exercícios foram incluídas extrapauta e analisadas a partir de relatórios parlamentares de apenas duas páginas. A deliberação, ainda de acordo com a nota, teria durado menos de dois minutos.

O sindicato destacou que os relatórios de auditoria do TCE-PE ultrapassam mil páginas e reúnem análises sobre políticas públicas, execução orçamentária e situação financeira do Estado. Para a entidade, a ausência desses documentos na apreciação compromete a profundidade da análise e transmite a impressão de uma “mera chancela política”.

Embora reconheça que o Supremo Tribunal Federal (STF) admite, em determinadas circunstâncias, o julgamento de contas sem parecer prévio do Tribunal de Contas, o SindiContas-PE avalia que a possibilidade jurídica não elimina a responsabilidade institucional dos parlamentares.

A entidade também defendeu que eventuais atrasos na emissão dos pareceres prévios sejam esclarecidos, em vez de utilizados como justificativa para dispensar a avaliação técnica.

Ao final da manifestação, o sindicato pediu que a Mesa Diretora, as lideranças partidárias e os deputados estaduais reconsiderem o encaminhamento da Comissão de Finanças e evitem a aprovação definitiva das contas sem o esclarecimento dos fatos e o diálogo com o TCE-PE.

“Pernambuco precisa de mais fiscalização, não de menos. De mais transparência, não de atalhos institucionais”, concluiu a entidade.

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