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ESPECIAL SINDILOJAS RECIFE 85 ANOS Suporte para associados se adequarem às novas regras do mercado Com seminários, esclarecimento de dúvidas e acesso a consultorias e empresas parceiras, Sindilojas ajuda empresários em temas relevantes para o setor, como a adequação à jornada de trabalho 5x2, as diretrizes da NR-1 e a reforma tributária

A adequação à jornada de trabalho 5x2, as novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) e a implementação da reforma tributária representam transformações profundas que impactam diretamente a rotina e o planejamento do comércio varejista. Enquanto a reorganização das escalas exige novos arranjos operacionais, a atualização das diretrizes de saúde e segurança do trabalho demanda conformidade rigorosa, ao mesmo tempo em que a reformulação do sistema fiscal impõe um novo desenho financeiro e tributário para as empresas.

Diante desses desafios complexos, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife) tem atuado de forma decisiva na orientação e no suporte aos seus associados. A entidade oferece seminários, esclarecimento de dúvidas e acesso a consultorias e empresas parceiras, fornecendo as ferramentas e o esclarecimento necessários para que os empresários adaptem seus negócios com segurança jurídica, eficiência operacional e foco na sustentabilidade.

“Vejo com preocupação os possíveis impactos ao varejo, em especial o recifense e o do Centro. Tanto no aspecto de custo quanto na competitividade e até mesmo na sustentabilidade dos negócios. Principalmente os pequenos, que sofrem um peso maior na operação”, lembra o presidente do Sindilojas Recife, Fred Leal.

Efeitos

Entre os possíveis efeitos da mudança, Leal menciona o aumento dos preços e a redução do horário de atendimento. Segundo ele, caso os comerciantes não consigam absorver os custos adicionais, poderão repassá-los aos produtos e serviços. Como alternativas para facilitar a adaptação, ele defende a revisão das regras relacionadas ao Descanso Semanal Remunerado (DSR), a ampliação do período de transição e maior flexibilidade na organização das jornadas, considerando as particularidades de cada setor.

“Estudamos a lei com os nossos advogados trabalhistas. Fizemos uma reunião com as empresas representadas para escutá-las, inclusive, situações específicas de cada negócio, junto com a nossa assessoria trabalhista. Com todo esse compilado de informações e de reivindicações, vamos começar a conversa com o Sindicato dos Comerciários para a produção de um aditivo à nossa convenção coletiva, tratando especificamente de como a lei vai vigorar no comércio do Recife”, adianta o vice-presidente do Sindilojas Recife, Mário Mawad.

Quanto à NR-1, o sindicato também trata o tema como uma responsabilidade da gestão e reconhece que muitos associados ainda estão assimilando a regulamentação. O esforço é aproximar as exigências da realidade dos estabelecimentos e estimular o cuidado com as condições.

Base das demais normas regulamentadoras, a NR-1 estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho. A nova redação do capítulo dedicado ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais entrou em vigor em 26 de maio deste ano, com a inclusão expressa dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. A prevenção exige identificar perigos, avaliar riscos e adotar medidas de controle, considerando tanto as condições em que as atividades são realizadas quanto a maneira como são organizadas e geridas.

Adequação

Embora mantenha encontros e contatos com os lojistas para esclarecer dúvidas, o Sindilojas Recife ainda não dispõe de um levantamento que permita dimensionar o nível de preparação das empresas. Segundo Leal, os seminários e a interlocução com a entidade têm ajudado os empresários a compreender o processo de adequação.

No varejo, essa discussão passa pelas exigências de uma rotina que Leal reconhece como desgastante. “O setor do comércio é muito exaustivo”, afirma. A avaliação reforça a necessidade de atenção ao bem-estar dos funcionários e de condições adequadas para o exercício das atividades. Para conhecer as dificuldades de cada negócio, ele recomenda estudos e reuniões para compreender o ambiente da empresa. A proximidade com as equipes e a qualidade da gestão são, segundo ele, importantes para perceber problemas e entender em que circunstâncias os profissionais desempenham suas funções.

Mawad observa que a adoção das normas é muito pertinente, e ressalta dados nacionais que ajudam a dimensionar a relevância do cuidado com a saúde mental. “Balanço divulgado pelo Ministério da Previdência Social em janeiro deste ano registrou 546.254 benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais e comportamentais em 2025, um aumento de 15,66% em relação a 2024. Pernambuco respondeu por 16.493 concessões”, revela.

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