A- A+

comércio Sindilojas Recife completa 85 anos com foco em inovação Entidade aposta em tecnologia e inteligência artificial para apoiar lojistas e defende moradia, mobilidade e novos usos para fortalecer o comércio do Centro do Recife

O Sindicato dos Lojistas do Comercio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife) completa 85 anos com a proposta de ampliar o suporte aos comerciantes por meio da inovação, da tecnologia e da inteligência artificial.

A modernização da entidade e os desafios para fortalecer o varejo diante das mudanças no comportamento do consumidor estão entre as prioridades destacadas pelo presidente do sindicato, Fred Leal, durante visita à Folha de Pernambuco, nesta quarta-feira (28).

Na ocasião, Leal, acompanhado do vice-presidente Mário Mawad, convidou a Folha de Pernambuco para a celebração dos 85 anos da entidade, marcada para o dia 12 de novembro, no Armazém Blu’nelle, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Eles foram recebidos pelo diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; pelo diretor operacional, José Américo Lopes Góis; pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

Segundo Leal, o sindicato passa por um processo de modernização há cerca de dez anos, com o objetivo de ampliar sua atuação para além das atribuições tradicionais de representação da categoria.

“A proposta é oferecer ferramentas e informações que auxiliem os lojistas na gestão dos negócios, em um cenário marcado pela expansão do comércio eletrônico, pela concorrência dos shopping centers e pelas transformações do comércio de rua. Nosso grande mote hoje é inovação, é inteligência artificial para a gente conseguir dar ao lojista esse suporte”, afirmou.

A atuação nas convenções coletivas, que estabelecem regras para as relações entre comerciantes e comerciários, continua entre as atribuições centrais do sindicato.

A entidade também participa das negociações relacionadas ao funcionamento do comércio em feriados. Para Leal, porém, o desafio é ampliar os serviços oferecidos aos empresários e tornar o sindicato uma ferramenta de apoio à produtividade e à competitividade do setor.

Revitalização do Centro

Outro desafio apontado pelo presidente é a recuperação do comércio do Centro do Recife. Na avaliação de Leal, a expansão dos shopping centers e do comércio eletrônico, somada à degradação de áreas tradicionais, modificou a dinâmica de consumo e reduziu a capacidade de atração de parte das ruas comerciais.

Para ele, a recuperação da região depende de uma estratégia que vá além do comércio e transforme o Centro em um espaço de convivência, com moradia, serviços, lazer e circulação de pessoas em diferentes horários.

“O Centro só tem sentido se houver moradia”, defendeu. Segundo Leal, também é necessário estimular a instalação de órgãos públicos na região e melhorar as condições de mobilidade para ampliar o fluxo de pessoas.

Articulação

O fortalecimento do comércio de rua também depende, segundo o presidente, da articulação entre entidades representativas e poder público. Leal afirmou que o Sindilojas participa de mobilizações voltadas à recuperação de áreas comerciais e mantém diálogo com as administrações municipal e estadual.

O vice-presidente Mário Mawad também apontou a necessidade de buscar novas alternativas para ruas tradicionais que perderam parte de sua força comercial.

“A avaliação é que áreas como a Rua da Imperatriz podem desenvolver atividades ligadas à cultura e aos serviços”, ressaltou. Para ele, igrejas, edifícios históricos e outros espaços de interesse turístico podem contribuir para ampliar a circulação de visitantes, desde que sejam integrados a políticas de preservação e ocupação do Centro.

Evento

Ao completar 85 anos, o Sindilojas Recife busca, assim, conciliar sua atuação histórica na representação dos lojistas com uma agenda de inovação e participação nas discussões sobre o futuro do comércio recifense.

“Chegamos aos 85 anos com essa mentalidade e, com toda a certeza, vamos continuar junto do lojista para auxiliar a gerir seu negócio com maior produtividade”, declarou Fred Leal.

A comemoração, marcada para o dia 12 de novembro, terá na programação uma palestra com uma abordagem sobre o tema “O Novo Mundo do Trabalho”, conduzida pelo doutor em comunicação Dado Schneider.



Veja também