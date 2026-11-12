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Celebração Sindlojas Recife comemora 85 anos reforçando defesa do comércio da cidade Evento de foi realizado no Armazém Blu'nelle, em Santo Amaro, área central da capital pernambucana

O Sindicato dos Lojistas do Comercio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife) celebrou, nesta quinta-feira (12), seu aniversário de 85 anos. O evento de comemoração foi realizado no Armazém Blu'nelle, em Santo Amaro, área central da capital pernambucana.

O evento contou com a participação do presidente e do vice-presidente do Sindilojas, Fred Leal e Mário Mawad, respectivamente; da secretária chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça; do sócio-fundador e consultor da TGI Consultoria, Francisco Cunha; e de outras autoridades. Compareceram ao evento representando a Folha de Pernambuco o diretor operacional do jornal, José Américo Lopes Góis; a gerente de mercado, Tânia Campos; e a coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

Na imagem, da esquerda para a direita, Tânia Campos, Mário Mawad, Fred Leal, José Américo Lopes Góis e Wilma Mota. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Na celebração, Fred Leal destacou a atuação do sindicato em defender o comércio da capital pernambucana.

"Estamos comemorando 85 anos do Sindilojas Recife, entidade que tem defendido com todas as forças o comércio da cidade do Recife com uma série de programas, de desafios. A gente tem conseguido fazer essa mediação entre lojistas e seus colaboradores, nas convenções coletivas, nos desafios da Reforma Tributária, da nova jornada de trabalho. É um momento de celebração e de mais compromissos com o Recife e o comércio da cidade", disse.

Mawad valorizou o compromisso da entidade em proporcionar um melhor ambiente de negócios no Recife e em Pernambuco.

"É um momento muito importante para a gente, são oito décadas e meia de atuação fazendo o que é a nossa missão: tentar ajudar a melhorar o ambiente de negócios da nossa cidade e do nosso estado. Temos uma participação muito importante nas questões trabalhistas, porque nós fazemos a convenção coletiva do comércio do Recife, junto ao sindicato dos trabalhadores, e temos tido grandes conquistas em ambos os lados", ressaltou.

José Américo Lopes Góis enalteceu o papel do Sindilojas no comércio e destacou o sentimento de alegria em poder participar da comemoração.

"Os 85 anos do Sindilojas é motivo de comemoração para o ambiente de negócios do Recife e de Pernambuco. O Sindilojas é uma instituição pernambucana quase centenária que é uma espécie de fiel depositário dos negócios e lojas do comércio em Pernambuco. Muita alegria e satisfação de estar nessa comemoração", confessou.

Centro

O Centro do Recife concentra a principal e mais tradicional região de comércio de rua da capital pernambucana, abrangendo principalmente os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista.

Nesse sentido, Ana Paula Vilaça destacou o trabalho realizado pela entidade no comércio da área.

"A Prefeitura do Recife celebra os 85 anos do Sindilojas, uma entidade muito parceira da gestão municipal, que defende o comércio da nossa cidade, os comerciantes, os lojistas. E o programa Recentro veio para somar, potencializar esse comércio de rua do Centro. E que bom ter uma entidade tão atuante, tão parceira da gestão pública municipal, para que a gente tenha a nossa cidade cada vez mais viva, em especial o nosso Centro", analisou.

Francisco Cunha, destacou que, além da comemoração do aniversário do Sindilojas, o momento da celebração também é oportuno para se pensar no futuro do comércio e do Centro da cidade.

"O aniversário de 85 anos do sindicato é uma oportunidade de pensarmos não só no futuro do comércio, mas também no futuro do Centro do Recife, que é uma região tradicional do comércio, mas que está demandando uma mudança de vocação, para que o bairro de Santo Antônio venha a ser um bairro eminentemente residencial. O comércio dá suporte ao centro, continuando como um local de destino de uma boa parte da população", avaliou.

Palestra

A celebração contou com uma palestra conduzida pelo doutor em comunicação Dado Schneider. Com tema “O Novo Mundo do Trabalho”, o especialista analisou as diferenças entre as gerações Millennial (nascidos entre 1981 e 1996), Z (nascidos entre 1997 e 2012) e Alfa (nascidos a partir de 2010) e discutiu caminhos para uma boa convivência entre as gerações.

"Com muita satisfação, fui convidado para palestrar nos 85 anos do Sindilojas Recife. O que eu falo é que a gente vai ter que se entender, porque têm novas gerações que são completamente diferentes das gerações que as antecederam. Os mais velhos foram criados no mundo vertical do Século XX, em que olhavam para a autoridade de baixo para cima, e a Geração Z e Alpha estão no horizontal, onde eles não olham para cima. Isso mistura tudo e a gente vai ter que se entender e aprender uns com os outros", avaliou.

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