Metrô Sindmetro-PE lança mobilização nacional contra privatização e cobra investimentos no metrô Assembleia nesta quarta (13) antecede a visita de Lula e marca campanha nacional pela manutenção do metrô público e tarifas acessíveis

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) realiza, nesta quarta-feira (13), uma Assembleia Geral Extraordinária para intensificar a mobilização contra a privatização do Metrô do Recife e pressionar o governo federal por mais investimentos na modernização e recuperação do sistema.

O encontro acontece às 18h, na Praça de Greve, na Estação Central do Metrô, no bairro de São José, no Centro do Recife.

A data antecede a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital pernambucana, marcada para esta quinta-feira (14), e marca o início de uma campanha nacional pela manutenção do transporte sob gestão pública.

Mobilização

A partir desta quinta-feira, a capital pernambucana contará com mais de 20 pontos de mídia externa, entre outdoors e painéis de LED, com mensagens que questionam a postura do governo federal e alertam para os riscos de uma eventual privatização, como o aumento das tarifas e a perda de qualidade no serviço, a exemplo do que já ocorreu em outras cidades do país.

Para o presidente da Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) e do Sindmetro-PE, Luiz Soares, a prioridade deve ser a destinação de recursos públicos para a manutenção e expansão do sistema.

“O metrô é parte vital da integração do transporte público e precisa de investimentos para garantir qualidade, segurança e eficiência. Privatizar significa colocar o interesse privado acima da função social e do direito de ir e vir da população”, afirmou.

De acordo com o sindicato, ampliar e modernizar o sistema metroviário é essencial para atender ao aumento da demanda, reduzir congestionamentos e contribuir para a sustentabilidade urbana.

