EDUCAÇÃO Sinproja aprova calendário de mobilização da Campanha Salarial de 2024 A assembleia geral foi realizada no Cine Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão Centro

O Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação do Município do Jaboatão dos Guararapes (Sinproja), na Região Metropolitana do Recife, aprovou, na tarde dessa quarta-feira (21), a pauta de reivindicações da CSE/2024 e o calendário de mobilização da entidade.

A assembleia geral foi realizada no Cine Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão Centro.

Pauta

De acordo com a entidade, a pauta de reivindicações da CSE/2024 foi construída de maneira coletiva e aprovada com ampla maioria dos votos.

O primeiro item da pauta principal refere-se ao percentual de reajuste mínimo de 10% na base, com repercussão na carreira para toda a categoria, retroativo a janeiro de 2024. Nesse percentual, estão incluídos: 3,62% do Piso Nacional do Magistério de 2024 e 6,38% referentes a perdas de anos anteriores.

O que diz a Prefeitura

De acordo com a assessoria, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes afirmou que vai aguardar o recebimento da pauta para realizar uma reunião de leitura e, só então, iniciar as negociações.

Próximo ato

O sindicato fará a entrega da pauta de reinvindicações da CSE/2024, com ato simbólico, nesta sexta-feira (23), às 10h, na Secretaria Municipal de Educação, em Prazeres.





