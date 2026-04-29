A- A+

contratação SIR Investimentos abre seleção para novos assessores no Recife e Caruaru Proposta, de acordo com a empresa, foca no desenvolvimento conjunto

A SIR Investimentos, um dos escritórios de agentes autônomos credenciados à XP Investimentos no Nordeste, anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de novos assessores no Recife e Caruaru.

Segundo o comunicado da instituição, a proposta foca no desenvolvimento conjunto, garantindo que o novo assessor tenha as ferramentas necessárias para construir uma base de clientes e resultados.

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site oficial da empresa e clicar na seção “Seja Assessor” para preencher as informações necessárias.

De acordo com a SIR, oferta reforça o posicionamento do escritório no mercado de assessoria de investimentos, evidenciando um período de expansão e investimento em capital humano.

Veja também